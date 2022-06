Siete de los nueve concellos eludieron la remisión de capítulos contables a Hacienda

El funcionamiento de una administración municipal nada se asemeja en la actualidad con los años en los que los gobiernos gozaban casi de plena libertad para decidir el destino de los recursos públicos o articular medidas en función de su criterio. Se trata de un ejercicio en aras de contribuir a una mayor transparencia de la gestión, que en ocasiones atenaza a los gobiernos de turno, para llevar a cabo cuestiones tan necesarias como la contratación de personal. El corsé al que administraciones superiores someten a los concellos se pone de manifiesto en múltiples ocasiones, pero el control también es necesario para evitar desmanes en la gestión.

La estatal Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera obliga a las administraciones locales a facilitar al ministerio información puntual para el cumplimiento de estas disposiciones legislativas. Este departamento del Gobierno de España acaba de hacer públicas la relación de municipios que han vulnerado alguna de estas reglas. En las comarcas el Concello de Rodeiro es claramente el más incumplidor al registrar reparos en los seis parámetros analizados. Así, no envió en tiempo y forma el resultado de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2020, tampoco la cuenta del año pasado y, por extensión la ejecución presupuestaria del último cuatrimestre, el coste efectivo de los servicios prestados en 2020, líneas fundamentales de la cuenta de este año y los “planes presupuestarios 2022-2024.

Cerdedo-Cotobade ha incumplido tres: todas las mismas que las de Agolada a excepción de la ejecución contable del último cuatrimestre de 2020 y las líneas generales de la cuenta de este año. En el caso de la administración local silledense Hacienda echa en falta la ejecución presupuestaria del 4º trimestre de 2020 y de 2021, además de información sobre el coste efectivo de los servicios de 2020. Al de Agolada se reclama este último capítulo y la ejecución contable del último período del año 2020. Y el cruceño no pasó la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2020. Ya, por último, Lalín y Forcarei son los ayuntamientos que también figuran en el listado de Hacienda. En el primer caso por no haber trasladado datos sobre el coste efectivo de los servicios prestados en 2020 y al forcaricense por no remitirle el informe de ejecución presupuestaria del último cuatrimestre del año pasado.

A Estrada y Dozón son los únicos que no apareen en esta relación, que en la provincia incluye a un total de 28 ayuntamientos.