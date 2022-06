El PSOE de Lalín denuncia el “despilfarro de 1.600 euros en el pago del viaje y las dietas de una de las comendadoras de la última Feira do Cocido”, según indica Alba Forno. La secretaria general de los socialistas considera “exagerado y fuera de lugar que los lalinenses tengan que pagarle esa cantidad a una persona por venir a comer un cocido a Lalín, al que también se la invitó”. Forno indica que “en una de las peores crisis que se recuerdan es perverso que el Ayuntamiento despilfarre tanto dinero en pagarle a una persona por ser comendadora del Cocido” y evidencia la “dilapidación de dinero público que supone para los vecinos de Lalín el modelo de la Feira do Cocido, en el que las élites que vienen a comer a cuenta de nuestro bolsillo son las protagonistas frente al modelo del anterior gobierno en el que los lalinenses eran el centro de la feria”. Además, señala que este despilfarro “no se ve repercutido en Lalín, teniendo en cuenta que la última Feira do Cocido fue la de menor asistencia de público que recuerda y por eso el alcalde tiene que conformarse con los supuestos impactos en los medios de comunicación”. Por todo esto, los socialistas de la capital dezana solicitarán el acceso a todos los gastos relacionados con la encomienda “teniendo en cuenta la falta de transparencia del PP”.