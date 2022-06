Hosteleros y productores de las comarcas ven inviable la ley contra el desperdicio alimentario

Lo más destacable, y lo que podría tener un efecto real en los negocios de la zona de Deza y Tabeirós-Montes, es cómo se deberá gestionar el excedente de producción o de materia prima. Es decir: según esta normativa, que pretende implementarse en 2023, restaurantes, supermercados, y productores deberán donar a bancos de alimentos o ONG los alimentos que les sobren, o que no vayan a utilizar para su ejercicio.

Para ello deberán contar con un plan, delimitado y homologado, en el que justifiquen su estrategia para gestionar este excedente sin recurrir a tirarlo. En caso de una inspección una vez esta ley esté vigente, el negocio que no cuente con dicho plan será susceptible a una penalización económica. Además, en este documento deberán figurar acuerdos transparentes con las entidades receptoras del producto y la trazabilidad de este: a dónde va y quién lo recibe.

No obstante, muchas empresas de este sector en el ámbito local se muestran escépticas en lo que respecta a esta medida. Parece haber consenso en que la problemática a la que se le pretende poner solución no se da en estas latitudes, dadas las características del mercado.

En el sector hostelero y de la restauración, por ejemplo, el empresario Álex Iglesias, al frente del Restaurante Cabanas de Lalín, explica que “lo de dar la comida que sobra lo hacemos desde siempre. Nosotros nos dedicamos al cocido, principalmente, y siempre suele quedar algo, por lo que incluso recomendamos el envase al vacío para que aguante más tiempo” y continúa diciendo que “a nadie le compensa tirar la comida, porque al fin y al cabo es dinero. Nosotros buscamos todas las alternativas posibles antes de tirar nada. Si sobra carne hacemos un prensado, o unas croquetas, o una empanada. Y si no se puede, hacer esto, se lo damos a nuestro ganado”.

En la misma línea están las declaraciones de Alberto Currás, de Casa Currás. En general, el empresario lalinense está de acuerdo con su compañero de gremio, y añade que “es raro que nos sobre comida, sólo pasa en ocasiones muy puntuales. Cuando esto sucede, nosotros intentamos donar al banco de alimentos, pero dado que es un producto procesado, es habitual que los rechacen por miedo a intoxicaciones”. Asimismo, Currás sospecha que “como pasa muchas veces, habrá una empresa que saque rédito de elaborar estos planes, al final es todo un negocio”.

En la comarca de Tabeirós las impresiones son bastante similares. El hostelero estradense Gonzalo Pose, al frente de Argentinos Burguer, expone que “de toda la vida ofrecemos a los clientes llevarse las sobras, y dependiendo de lo que dejen, se las llevan o no. Pero no es habitual tirar excedente, más que lo que queda en el plato. Si gestionas bien los pedidos, no debería pasar”.

Por último, Óscar Rivas, responsable del grupo Valenciaga, comparte su experiencia como servicio de catering, y sostiene que “cuando sobra en bodas o eventos en casas rurales, donde la gente se queda a dormir, nos piden que les dejemos la comida que queda. Si no, buscamos la manera de darle salida, normalmente para animales. Con los bancos de alimentos es difícil, porque no suelen quererla”.

En este aspecto, en el que coinciden varios establecimientos, cabe mencionar que por cuestiones sanitarias, tanto los bancos de alimentos como las ONG prefieren los productos si ser transformados o cocinados, pues de lo contrario pueden darse situaciones de mala conservación que resulten en intoxicación.

Repercusión en el sector productivo

El proyecto de ley habla de todos los eslabones de la cadena alimenticia, lo que incluye al sector productor o: ganaderos y agricultores. En este aspecto, ambos gremios coinciden en que el problema no está en este escalón de la pirámide.

Román Santalla, al frente del sindicato de Unións Agrarias, cuenta que “el desperdicio se produce en el agente distributivo, no en el productor. En esta zona es muy raro que se produzca más de lo que se puede colocar. Cuando esto pasa, por lo general se dona a bancos de alimentos, o si la materia prima no está en condiciones aptas para el consumo humano, se utiliza como forraje para el ganado. En cambio, es habitual que las grandes cadenas de supermercados se deshagan de cantidades ingentes de alimentos a unos días de su fecha de caducidad. Ahí es donde creo que sí hace falta intervenir”. Y en principio, así se hará. Pues ahora no sólo no pueden tirarse esos productos, sino que tampoco podrán venderse a precios inferiores al establecido, deberá donarse, o transformarse para aumentar su tiempo de conservación.

Por su parte, Ramiro Touceda, de Berries Galicia, explica que “nosotros tenemos problemas para recoger la judía, y si se pasa la época ya se convierte en haba. Por ese motivo, dado que la cosecha se iba a perder, ofrecí a Cáritas que fuesen y recogieran cuanto producto quisieran; me dijeron que no. Yo no voy a recoger para donarlo. Hay cosas que merecen una solución con más urgencia, como el hecho de que distribuidoras pretendan que vendas el producto por debajo del coste de producción”.