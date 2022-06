Teresa Pérez Tilve vén de presentar en Silleda o seu terceiro libro, Mulleres de rocha e area, publicado por Edicións Fervenza, no que profunda sobre o mundo das mulleres mariscadoras dende unha perspectiva de terra adentro para descubrirnos a realidade deste oficio, nun acto que contou coa presenza do profesor Xoán Carlos García Porral, e a concelleira de Cultura, Mónica González Conde. Unha presentación na que se puxo de manifesto a importancia da acuicultura e o esforzo das persoas que dela viven a través dunha novela que combina ficción e realidade a partes iguais. Unha mirada feminina para protagonistas femininas, mariscadoras orgullosas de pertencer a unha estirpe de nais e avoas fortes que soportan os embates da vida como as rochas plantan cara ao mar bravo..

–Mestra de primaria e licenciada en filoloxía xermánica, mais a faceta de escritora tivo que esperar á xubilación. Como se anima a publicar?

–Tiña vinte anos cando tratei de poñer por escrito a experiencia de asistir a unha cerimonia que me causara unha profunda emoción. Non ben cheguei á casa púxenme a escribir de corrido e logo enchín tres follas dun caderno. Cando lin o que escribira, a miña decepción foi grandísima, xa que non fora quen de expresar os sentimentos e emocións que experimentara. Daquela decidín que a escrita non era o meu, malia recibir gabanzas dos profesores que me deron clase de lingua. Foi despois de escribir a tese en inglés, cando decidín darme unha segunda oportunidade, esta vez na nosa lingua.

–As súas primeiras obras, A carón da máquina e O tecido dos soños, gardaban algo de autobiográfico. En Mulleres de rocha e area tamén atopamos algo de Teresa?

–Moi pouca cousa. Se acaso, o personaxe da avoa Delia, que cociña filloas para os netos e cóntalles fábulas de animais que falan, que son as mesmas que eu escoitei de nena na aldea, aínda que Delia introduce pequenas modificacións, adaptándoas ao entorno.

–Esta obra garda moito de investigación e documentación sobre o mundo do marisqueo e as súas mulleres. Que foi o que máis lle impresionou desta profesión?

–O ben organizadas que están todas as facetas do seu traballo, tanto as actividades propiamente extractivas como os labores de sementeira e de limpeza das algas, especialmente cando hai mareas vivas. Pero o que máis me impresionou é o moito que aman o seu traballo e como tratan de derrubar as barreiras de xénero tradicionais.

–Podería dicirse que esta obra é reflexo do empoderamento feminino. Un concepto novo pero, neste caso, nunha profesión antiga...

–Era unha profesión exercida por mulleres de extracción humilde que non atoparan un traballo mellor ou que non tivesen un home que as mantivese. Non obstante, foron mulleres loitadoras e fortes, que lles deron exemplo ás fillas de non aceptar as discriminacións sociais, económicas e de xénero. As mariscadoras de hoxe son mulleres modernas, que estableceron condicións de traballo que faciliten a conciliación familiar, que participan en congresos de asociacións nacionais e mesmo internacionais onde intercambian experiencias e propoñen iniciativas para acadar os mesmos dereitos que calquera traballadora, e as súas representantes non dubidan en levar ata o Parlamento Europeo as súas reivindicacións.

“Convencinme de que a poesía non é o meu”

–”Mulleres de rocha e area” ambiéntase no mundo do marisqueo de Vilanova de Arousa e Carril, que característica define esta zona? Que particularidades atopou vostede nesta área para que servise de escenario?

–A ambientación veu dada polo feito de que, desde hai varios anos, é en Vilanova onde paso unha boa parte do ano. Para min foi unha sorpresa descubrir este mundo do marisqueo, do que non sabía practicamente nada. Foi alí onde comecei a coñecer esta realidade e tiven ocasión de falar coa presidenta da Agrupación de marisqueo a pé, coa patroa maior da confraría A Pastoriza de Vilanova e con algunhas mariscadoras que están no equipo directivo. Tamén me contaron as súas experiencias as creadoras de Amarcarril. Froito destas conversas foi a idea de escribir unha novela que se desenvolvese neste territorio. .

–Ficción e realidade danse á par nesta obra. Que parte corresponde a cada unha?

–O libro pretende reflectir a realidade do marisqueo e das persoas que exercen esta profesión. Algunhas das protagonistas aparecen con nome e apelidos, outras agóchanse baixo pseudónimos e, polo medio, andan personaxes totalmente ficticios que me permiten establecer un contraste de lixeireza e irresponsabilidade, ao tempo que se tenta crear un chisco de intriga.

–Que vai descubrir o lector?

–Para os que non coñezan este mundo, espero que sexa unha sorpresa descubrir o ben organizado que teñen o traballo, non só de extracción de ameixas e berberechos, senón da limpeza das praias e os labores de sementeira e a vixilancia contra o furtivismo.

–Cabe a posibilidade de que se anime co xénero da poesía ou ten claro que o seu é a narrativa?

–Lin moita poesía nos anos que traballei na tese, gocei coa meirande parte dos poemas, e admiro á xente que cultiva este xénero; pero tamén me convencín de que non é o meu.