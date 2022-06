El grupo municipal socialista denuncia que “el alcalde, José Crespo, y su gobierno tampoco realizaron la exposición obligatoria pública del parque eólico Suído I”, cuya línea de evacuación afecta a terrenos tanto de Lalín como de Dozón y O Irixo. En el caso de Lalín, hay varios terrenos y propiedades afectados en la zona de Carrofeito, de la aldea de Bustelo, en Lebozán.

El DOG publicó el pasado 29 de abril la exposición pública del estudio de impacto ambiental y de la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción. El plazo para presentar alegaciones remata este lunes, día 13. Los vecinos recuerdan que buena parte de los afectados no tiene acceso a redes sociales o a medios de comunicación, por lo que no tenían conocimiento del proyecto. Por eso, echan en falta que el Concello no informase de este proyecto de Desarrollos Renovables del Norte o bien en el local social de Lebozán o bien en cada aldea afectada. Para las personas que deseen alegar, hay modelos en el Café de Mili o en la librería Nigraponte. Los vecinos agradecen la labor de difusión sobre este parque que realiza Roteiros de Lalín. Este colectivo ya alertó del impacto de Valdepereira y Pico Seco, y en su momento apuntó que Lalín también omitió su exposición pública.

En este sentido, el PSOE lamenta que Crespo solo informe de aquellos proyectos eólicos que son tramitados por el Estado (al tener más de 50 MW de potencia), “pero calla cuando lo tramita la Xunta”. Por eso, solicitará los certificados de exposición pública.