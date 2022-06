Icía Taboada Pérez, alumna do CEIP Plurilingüe de Silleda, e Micaela Corrales Costa, que estuda no María Inmaculada, recibiron onte os seus agasallos como gañadoras do Certame de Microrrelatos do Concello de Silleda, que este ano celebrou a décima edición. Cada unha delas recibiu unha tablet valorada en 100 euros, e un vale de compra de 20.