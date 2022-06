Compromiso por Lalín solicitará al grupo de gobierno la contratación de una auditoría externa que arroje luz sobre la gestión del ejecutivo municipal, con informes del cometido, funciones y resultados de cada trabajador municipal. Su coordinador, Rafael Cuíña, entiende que una administración pública también debería someterse a un control de funcionamiento, máxime cuando, a su juicio, la gestión del gobierno municipal “es un desbarajuste” y por eso cree que conviene “realizar una radiografía” del ayuntamiento.

La propuesta surge, en palabras de Cuíña, por las numerosas advertencias de servicios municipales como Intervención acerca del descontrol del gasto sin una correcta fiscalización abusando por ejemplo de contratos menores o directos que acaban con decenas de acuerdos reparados. Otra cuestión que para el líder de Compromiso es significativa del déficit gestor del equipo de José Crespo son los 6 u 8 millones de euros de remanentes de los dos últimos ejercicios. Volviendo a las carteras municipales y a las advertencias de Intervención presupone que la falta de rigor en la contratación en áreas como Cultura, Turismo o Deportes conllevarán un “tirón de orejas” del Consello de Contas.

Por otro lado, sí aplaude el reparto de 100.000 euros entre las bandas de música, aunque reclamará que las subvenciones a colectivos sociales que trabajan con personas vulnerables se incrementen de ma nera considerable por encima de los 25.000 euros que manejan ahora. Otro reproche con el alcalde como objetivo fue un informe acerca de contenidos supuestamente sexistas difundidos por una publicación subvencionada mensualmente por el Concello. La aportación de fondos públicos de manera periódica habría sido reparada por Secretaría.

El modelo estradense

No es la primera vez y quizá tampoco la última que Cuíña pone al gobierno del vecino municipio de A Estrada como modelo de gestión “del siglo XXI” con apuestas por peatonalizaciones y otras medidas que en Lalín no se implantan “por cabezonería del gobierno”. Por último pidió transparencia en la gestión de los fondos Edusi, citando por ejemplo el albergue proyectado por el cuatripartito en Manuel Rivero, cancelado por el actual para crear un museo de la música y las artes que duda pueda materializarse. Solicita que se aclare el destino de ese dinero. Y desautorizó el modelo de celebración del Orgullo, algo que para él significa que el gobierno no cree en esta reivindicación.

Ausencias en la asamblea del Balonmán Lalín

Rafael Cuíña mostró su preocupación por la ausencia de miembros del gobierno en la asamblea de anteayer del Balonmán Lalín, mientras sí había ediles en la charla del expresidente del Deportivo de La Coruña Augusto César Lendoiro. “Hay que moverse porque puede haber incluso un problema de índole social; el club trabaja con 300 niños”, declaró. Su compañero de partido y exedil Santiago Castro pidió al gobierno que lo limitase la actuación en las pistas de tenis a un pintado pues el estado de las canchas requiere una intervención más ambiciosa, con la adecuación primero de la superficie y después sí el pintado de la misma.

Candidatura a las elecciones

Cuíña confirmó que concurrirá a las primarias de su partido para la elección al candidato a los comicios del próximo año y de ello dará cuenta en el congreso que Compromiso celebrará el día 18. “Muchos no me creerán, pero lo decidí en el viaje de ida a Argentina, porque pienso que las personas y yo mismo no somos imprescindibles sino los equipos”. Dijo que durante esos días en el país austral tuvo tiempo para conversar de muchas cosas con Crespo que quedan entre ambos y agradeció el trato dispensado por el alcalde en los distintos actos a los que los dos fueron invitados en el país.