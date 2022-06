A Romaría da Rapazada chega o vindeiro domingo, día 19, á súa 32ª edición. Como sempre, as actividades terán lugar no recinto da Saleta, en Siador, e nesta ocasión o lema da xornada é Volta a nosa festa.

Tras dous anos de parón pola pandemia sanitaria, o título da festa vira cara a un nome máis inclusivo (antes era Romaría do Rapaz). O programa arranca ás 11.00 horas coa apertura de obradoiros, inchables ou actividades multiaventura, que se prolongarán durante toda a xornada. Entre os obradoiros figuran aulas de tatuaxes temporais; de maquillaxe; de pulseiras; de chapas; animais móbiles ou un de gorros divertidos, que está coordinado pola Anpa Raparigos. Os nenos e nenas tamén poderán disfrutar este ano doutras actividades de carácter pedagóxico, como a espazoludoteca (para os máis pequenos) e un abano de propostas que se centran na igualdade e, que neste caso, estarán ubicadas na coñecida como “área violeta”.

Tirolina e tobogán acuático

Polo que se refire ás actividades multiaventura, a Romaría da Rapazada terá unha tirolina de grandes dimensións, pois conta con 100 metros de percorrido. O tobogán xigante Río Bravo tamén pode presumir de ser un dos grandes reclamos da xornada, pois mide 60 metros. A zona multiaventura contará con outras propostas como un rocódromo, bólas zorbing ou catro xogos inchables.

Ao longo do día terán lugar outras actividades como un fotocol ou a animación da Superpandi, con personaxes de Disney. Pola tarde estará dispoñible un obradoiro de baile e música tradicional que impartirá a agrupación Xirandola. Ademais, estará aberta unha caseta de información na que se poderán mercar pulseras localizadoras e camisetas conmemorativas do certame. Todo o recadado vaise destinar ao programa municipal Silleda Solidaria. Haberá outras actividades sorpresa.

Como espectáculo final da Romería da Rapazada está prevista unha actuación, no anfiteatro, da Escola de Baile do citado grupo Xirandola, así como da Banda de Música Infantil de Silleda. Comezará ás 19.00 horas. Tamén se van sortear agasallos entre os asistentes que formen parte de todos os obradoiros e actividades. O recinto contará de novo con servizo de bar e xantar. Haberá mesas e sillas a disposición das persoas e grupos que queiran xantar na carballeira.

O Concello de Silleda, que organiza este evento, quere agradecer a inestimable colaboración dos Padres Saletinos así como da veciñanza de Siador. Do mesmo xeito, fai un chamamento á colaboración das persoas asistentes á hora de aparcar, posto que hai zonas de estacionamento gratuito no entorno do recinto, e de respetar a sinalización de circulación.