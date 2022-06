El PSOE estradense se manifestó ayer en relación a la intención del gobierno local de optar a la nueva línea de financiación de la Xunta para la construcción de un parque de viviendas municipal destinadas al alquiler social.

El partido de la oposición considera que esta actuación no pondrá una solución duradera a la escasez de falta de vivienda para alquilar en la localidad. A este aspecto, el portavoz de los socialistas, Luis López Bueno, explicó que “en el casco urbano no vemos tanto un problema de que no existan pisos, sino que hay muchos inmuebles cuyos propietarios no están interesados en arrendar”. Mientras, en las parroquias, López Bueno sitúa la problemática en el hecho de que “la mayoría de las casas no están en condiciones de ser alquiladas, ni compradas”.

Por ello, los socialistas proponen alternativas a la estrategia planteada por el ejecutivo. La primera consistiría en habilitar una bolsa de viviendas en alquiler, aportando garantías a los propietarios y así fomentando que incorporen sus viviendas vacías al mercado. La siguiente se centraría en rehabilitar aquellas edificaciones ya existentes, tanto en el casco urbano como en el rural, para que puedan también introducirse al mercado inmobiliario.