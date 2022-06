“Después de veinte años estoy consiguiendo hacer realidad mi sueño

Roberto Conde cuenta con diferentes negocios hosteleros repartidos por Galicia, dos de ellos en A Estrada, O Camiño y A Casa do Lagoeiro. El empresario sin embargo tiene un especial cariño por el ciclo de conciertos que puso en marcha hace tres años en la villa y que supuso el paso final en sus iniciativas de organizar eventos musicales. Hoy, los Solpores do Lagoeiro, se ha convertido en un ciclo de conciertos con nombre propio en el panorama gallego, algo que permite atraer en cada edición a mejores y más conocidos artistas. El festival arranca hoy con la actuación de Mago de Oz. Tras ellos vendrán Ana Mena, Sidonie, Efecto Pasillo, Los Secretos y La Habitación Roja, repartidos en los meses de junio, julio y septiembre. Todo esto en un entorno rural y emblemático como es O Lagoeiro.

–¿Cómo surge la idea de poner en marcha el ciclo conciertos Solpores do Lagoeiro?

–Pues todo surgió durante la pandemia. Este año vamos a cumplir nuestra tercera edición. Fue una idea que surgió al hacernos cargo de A Casa do Lagoeiro, que cuenta con un recinto grande, con unos bonitos jardines y buenas instalaciones. Intentamos hacer algo que ya llevábamos haciendo muchos años en A Senra. En su local llevábamos tiempo organizando conciertos y pequeñas actuaciones. Decidimos empezar a organizarlo aquí pero tirando hacia otro tipo de eventos, con un carácter más nacional. El primer ciclo lo hicimos en plena pandemia y, para la situación en la que estábamos, salió bastante bien. Al año siguiente le dimos un poco más de bombo, consiguiendo también más ayudas y patrocinios. Este año, ya sin las restricciones de las ediciones anteriores, vamos a ampliar el aforo hasta las 1.000 o 1.200 personas de pie, mucho más de las 200 que teníamos hasta ahora sentadas. Veremos qué tal nos sale.

–No sería fácil sin embargo convencer a grupos de fama nacional de que viniesen a tocar a una casa de turismo rural en A Estrada en pleno verano.

–No es nada fácil. Una vez que comienzas y empiezas a andar un poco en este mundo ya vas conociendo gente y consigues tener los contactos para traer a estos artistas. Después, los grupos siempre miran la trayectoria que hay detrás de los festivales y los grupos que tocaron aquí antes. Eso puede marcar mucho si les convence o no. Además, es un espacio pequeño, que no se parece en muchos casos a lo que están acostumbrados. Es diferente. No es un gran festival ni un pabellón. No deja de ser un concierto en un jardín.

–Eso sin embargo les permitió ganar un carácter diferente con respecto a otros festivales de verano en la zona, más pensados para grandes públicos o bien a pie de playa.

–Sí, eso es lo que buscamos en las primeras ediciones. Ahora lo que queremos es no perder la esencia del primer ciclo pero con este nivel de artistas ya tenemos que abrirnos y organizarlo para más gente. Sino sería inviable organizar un ciclo así.

“Sin los patrocinadores sería inviable”

–Tiene sin duda un carácter más íntimo.

–Sí, eso es lo que se busca y lo que pide el recinto. Aquí como mucho podrías meter a 2.000 personas y de pie. En las primeras ediciones el Solpores era con la gente sentada. Eso lo vamos a cambiar este año. Habrá aforo para más gente pero también cambiamos en estilo de los conciertos, tocando más palos. No tiramos tanto al indie como antes.

–¿Cómo valora el cartel que crearon par esta edición?

–Pues creo que es un cartelazo. Hay sin embargo mucha oferta, muchos conciertos por todas partes. Veremos qué tal va la taquilla.

–¿Cómo va por ejemplo esa taquilla para hoy con Mago de Oz?

–Va más o menos por la mitad pero tenemos esperanza de que, con la previsión de buen tiempo y teniendo en cuenta que tenemos un gran sitio al aire libre, se venda bastante más antes del concierto.

–Será curioso ver a un grupo como Mago de Oz tocando en un jardín como el del Lagoeiro.

–Sí, y además, por lo que me dijeron y por lo que traen de escenario y sonido, va a ser bastante curioso verlos.

–¿Qué les dicen artistas de este tipo cuando llegan y ven el sitio en el que deben toca?

–Les encanta. Todos marchan muy contentos porque esto es como estar en su casa. Tienen los dormitorios y pasan aquí la noche. Tienen el jardín, la piscina y, especialmente, la tranquilidad. Es un concierto diferente también para ellos.

–¿De todos los conciertos y grupos que trajeron hasta ahora cuál fue el que más le gustó?

–Es una pregunta complicada. A nivel personal hay algunos con los que tienes más feeling cuando vienen y con otros menos pero a nivel musical no podría elegir.

–¿Y cuál fue el que tuvo más tirón?

–Café Quijano. Ahí llevé una gran sorpresa. Lo teníamos contratado para un jueves y vendió todo en un día. Repetimos el viernes y volvió a vender todo. Era además en pandemia. Andrés Suárez también vendió todo en 24 horas. Fue un bombazo. Taburete también funcionó muy bien.

–¿Es viable un ciclo de conciertos como este en un pueblo como A Estrada?

–No, no es rentable. Si no fuese por los patrocinadores sería inviable hacerlo. Los costes son muy altos y nosotros somos una empresa pequeña. Llevo veinte años organizando cosas pequeñas y ahora estoy consiguiendo hacer realidad mi sueño.