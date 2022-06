O barrio lalinense da Cacharela non é o único que volverá disfrutar da noite máis pequena do ano, nin moito menos. En Silleda, o Barrio das Baratas tamén enceta a era post-covid co seu Xan Xoán, o día 23 a partir das 22.00 horas. Como din dende a propia organización, “queremos queimar pancartas, queimar o coronavirus, queimar as amarguras e os sinsabores de dous anos para esquecer”.

Así pois, á noitiña comeza a cena, que estará acompañada por música e por algunha que outra sorpresa escénica. Só se sabe que correrán da man do director da Banda de Música Municipal de Silleda, Rafael Agulló, e da actriz Cristina Collazo. Tamén deixan caer que haberá “unha meiga feiticeira e decenas de antorchas, que farán que a decoración do recinto sexa especial nesta edición” tras os dous anos de parón.

Xa avanzada a noite, non pode faltar nesta celebración o conxuro da queimada, música e o imprescindible rito de purificación coa auga máxica e as herbas de San Xoán. As entradas para acudir poden retirarse ata o día 22 en BC Peluqueros, Mercería Sonia e Mamasunción. Custan 10 euros para as persoas adultas e 5 para os nenos e nenas.

Prazos na Agolada e Cruces

Por outra banda, Vila de Cruces e Agolada dictan instruccións para encender as cacharelas na noite de San Xoán. No caso do concello cruceño, hai que presentar solicitude ata a medianoite do día 16. Se só se desexa facer sardiñada,débese pedir aytorización con 10 días hábiles de antelación á data. Se estas dúas actividades vanter lugar en propiedades privadas a conunicación debe facerse ata a medianoite do 22 de xuño para as fogatas, e con 3 días hábiles de antelación para a sardiñada. Hai que presentar, en calquera caso, plano de onde se vai encender a fogueira, fotocopia da DNI da persoa responsable , no caso de empregar espazos públicos, un seguro de responsabilidade civil por mínimo de 300.000 euros.

Agolada, pola súa banda, abre ata o día 22 o prazo para solicitar permiso para as fogueiras. Coma en Cruces, poden presentarse no consistorio ou a través da sede electrónica do Concello. Agolad recomenda que se faaga nun entorno limpo, que se extremen as precaucións en caso de vento e que os restos deben er recollidos nun prazo non superior ás 24 horas, se se empregou un espazo público. As cacharelas terán 3 metros de alto e 4 de ancho e fondo, como máximo.