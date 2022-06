El local social de Couso es ahora un símbolo innegable de la comunidad, que sirve de escenario para las numerosas iniciativas vecinales llevadas a cabo durante todo el año, como es el caso de As Nosas Músicas, o la Festa de Outono. La edificación, una casa de planta baja y los muros de piedra, siguiendo la estética tradicional gallega, reina en el campo de fiestas de la parroquia estradense, y es precisamente su situación la que la hace especialmente conveniente para desempeñar la función de centro de encuentro social y comunitario.

No obstante, este inmueble no siempre fue de titularidad pública, sino que antes pertenecía a un particular, Luis Cerviño Beltrón, natural de Couso y que tras emigrar a Argentina decidió comprar la vivienda para donarla a la parroquia en 1952. Esta historia, poco conocida por los habitantes de la localidad, es ahora reivindicada en la conciencia colectiva, junto a la figura de su protagonista, en un acto que se celebrará este sábado en el local y en el que se presentará un cuadro con un retrato de Cerviño Beltrón y el certificado de donación gracias al cual hoy Couso goza de este inmueble. El evento, que pretende ser sencillo e íntimo, comenzará a las 12.30 y finalizará con los presentes compartiendo unos vinos en el bar de la asociación de vecinos.

Con todo, es importante contar la historia de este estradense, nacido en 1912 y que muy joven abandonó su hogar, el rural gallego, para buscarse la vida junto a su padre al otro lado del charco. Allí aprendió rápido las tácticas de un empresario, llegando a amasar cierta fortuna gracias al comercio internacional, actividad económica a la que se dedicó hasta crear su propia fábrica de aceite de oliva.

El amor por sus raíces hizo que el emigrado volviese asiduamente a la localidad donde comenzó su vida, y allí, movido únicamente por el altruismo, decidió ayudar económicamente a crear una casa escuela, comprando y cediendo el terreno para su construcción. Así se hizo, pero unos años más tarde, tanto el inmueble como los terrenos colindantes fueron vendidos a un comprador particular, Maximino Duarte Iglesias.

Este último no fue capaz de mantener el edificio en buen estado, debido a la precaria situación económica en la que se encontraba, que no le permitía invertir en reparaciones y demás cuidados. Fue entonces cuando Cerviño, en una de sus visitas al lugar, y tras quedar congojado por el estado de desmoronamiento en el que se encontraba la casa, decidió comprarla de nuevo, al igual que el resto del terreno adyacente, para donarlos de manera gratuita y perpetua a la parroquia de Santa María de Couso.

Había, en cambio, unas condiciones que los vecinos debieron aceptar, y es que este edificio sería dedicado única y exclusivamente al uso público y comunitario, principalmente como escuela. Los ingresos que este generará deberían repercutir también en la mejora y el mantenimiento de la propiedad.

Luis Cerviño murió en el 1972, a los 60 años, hace ahora 50 años. Pero su recuerdo estará más nítido y presente que nunca este sábado, cuando su retrato cuelgue de esa pared que en gran parte gracias a él, hoy día sigue en pie.