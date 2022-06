Bustelos no será Aldea Modelo

A mediados del mes de noviembre del año pasado el gobierno lalinense anunciaba la candidatura del núcleo de Bustelos (Vilatuxe) a Aldea Modelo y formar parte así del proyecto de la Xunta de poner en valor su entorno. Entonces Concello y Consellería de Medio Rural avanzaban esta posibilidad e incluso el titular de este departamento del gobierno autonómico, José González, insistió en la importancia de defender “las personas y los bienes de los incendios forestales mediante diversas actuaciones enfocadas a la puesta en marcha de actividad agroganadera en la franja más próxima a las viviendas”.

Pues bien, siete meses después la consellería lo descarta porque “las tierras que rodean la aldea de Bustelos no están abandonadas”. Desde Medio Rural se precisa que este es requisito fundamental y no que la unidad poblacional esté sin vecinos, que tampoco sería el caso.

En la actualidad son ya 19 en Galicia los núcleos catalogados como Aldea Modelo –anteayer se oficializaba Mouteira-Parada en Cerdedo-Cotobade– con una superficie de perímetro de aldea de 19,6 hectáreas y 17,99 sin el núcleo. Incluye 427 parcelas de 109 propietarios catastrales. La mayor parte de las 19 autorizadas, que suman 602 hectáreas perimetrales, 8.579 parcelas y 2.191 propietarios, se localizan en la provincia de Ourense. Son las de: Osmo (Cenlle), Penedo (Boborás), Muimenta (Carballeda de Avia), Trabazón (O Irixo), Infesta (Monterrei), Reboredo (Pereiro de Aguiar), Xacebáns (Quintela de Leirado), Trelle (Toén), Meixide (A Veiga), Pedrosa (Riós), Carzoá (Cualedro), Covelo (Taboadela) y O Seixo (A Gudiña). En la provincia de Lugo son: Parad dos Montes (A Pobra de Brollón), Moreda (Folgoso do Caurel), Bustelo de Fisteus (Quiroga) y Francos de Proendos (Sober). En la provincia coruñesa no figura ninguna.

Si están en proceso de tramitación de recogida de firmas nueve que totalizan 273 hectáreas de perímetro de aldea, 4.250 parcelas y algo más de un millar de propietarios. Aspiran a convertirse en Aldea Modelo las de: Ferreirós (Ames) y Bustoseco (Porto do Son) en la provincia de A Coruña. Las ourensanas de Cortegazas (Avión), O Pazo (Bande), Lobios (Porqueira) y As Nogueiras (Carballeda de Valdeorras). También la lucense de Vilela (Navia de Suarna) y la pontevedresa A Porteliña (As Neves).

Con esta catalogación se busca un instrumento recuperador de las tierras agrarias abandonadas de alta capacidad productiva que rodean los núcleos de población. Es preciso el acuerdo de los dueños de un mínimo del 70% de la superficie y estos predios serán incorporados al Bantegal por un mínimo de 10 años.