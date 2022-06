“Agolada está moi ben situada e ten cousas que ofrecer para quedar a vivir ou volver a ela”

Susana Tato naceu en Borraxeiros fai case 50 anos (cúmpreos o día 21) e teletraballa dende Agolada para unha asesoría de Lugo. Voltou ao municipio que a viu nacer hai pouco máis dun ano. A pasada fin de semana, asumiu a coordinación dun grupo de traballo do BNG para conformar candidatura.

–O regreso do BNG coñeceuse estes días, pero ¿canto tempo levaban traballando para conformar este equipo?

–Levamos uns tres meses traballando, con reunións internas, e a partir de agora seguiremos con estes encontros e imos contactar coas parroquias. No noso equipo intégrase tanto xente que nunca estivemos en política, como é o meu caso, como persoas que xa teñen experiencia.

–¿Por que deciden voltar á escena política, despois de non presentar lista nin en 2015 nin en 2019?

–Falando coa xente, percatámonos de que Agolada non está ónde debería estar, e que tampouco se están facendo cousas, nin con este goberno nin co anterior, para que o municipio medre. E, sen embargo, Agolada é un concello moi ben situado e con moitas cousas para ofrecer a quen queira quedar a vivir nel ou a quen desexe voltar. Non quero dicir con isto que PAyJ ou PP non fixesen cousas, non é iso, senón que se pode facer moito máis.

–¿Qué carencias detectan?

–Preferimos, neste caso, falar coa xente e ir creando un proxecto. Pero quero apuntar que, por exemplo, hai que apoiar á xente do rural mediante reordenacións parcelarias, ou mellorar as conexións a internet para que o teletraballo sexa máis efectivo.

–Como xornalista, cubrin varios plenos de Agolada e era evidente o entendemento entre a oposición e o goberno. Vostedes tiñan un edil, e iso non impediu que propostas do BNG saísen adiante.

–Si, era así. O goberno facíanos caso cun único edil, saían cousas. Pero agora queremos volver cunha representación maior, porque imos a por todas. E para iso, estamos incorporando moita xente nova.