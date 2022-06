Agolada abre su abanico político: promueven un grupo independiente veinte años después

Las elecciones del año que viene en Agolada no serán como las de los dos últimos mandatos, con solo dos opciones políticas: PP y Veciños por Agolada en 2015, y PP y PAyJ en 2019. Tras conocerse que el Bloque acaba de conformar un grupo de trabajo para elaborar una candidatura y elaborar un programa electoral en el que se recojan las demandas vecinales, habrá también una candidatura independiente, justo 20 años después de aquella irrupción de Independientes de Agolada (IdeA) 2003 en la que se estrenaron con tres concejales.

Los primeros contactos para una candidatura independiente comenzaron a entablarse hace ya ocho meses, a finales del año pasado, y desde distintos promotores y personas que ya habían tenido un contacto anterior con la política local, pero también desde gente ajena a ella pero que demanda un cambio o, al menos, un giro en la forma de gestión. Es muy probable que estos promotores tuviesen mucho que ver en que PAyJ arrasase entrando en política local con siete ediles y con la promesa de un cambio que no ha acabado de convencer a todos.

Hablamos de distintos promotores sí, pero muchos de ellos intentaron dar en la misma diana: Juan Carlos Sánchez Fuciños. Entró como concejal de gobierno en 1995 con el PP de Manuel Costa Casares para llevar primero Xuventude y luego Agricultura. Pero en 2003 Fuciños se desmarca de las filas populares y pone en marcha esa candidatura independiente, pasando a liderar la oposición con 3 concejales, los mismos que conseguirían en 2007 (y rozando un cuarto concejal), cuando esta lista conformó buena parte de la del PSOE. En 2011, los socialistas repetirían otra vez esos tres concejales. En ambas elecciones, la candidatura socialista estuvo liderada por la trabajadora social Carmen Ansedes, que renunció a su acta como edil en ambas ocasiones.

Así pues, la lista de independientes de Agolada tomará, seguramente, el nombre de IdeA, dos décadas después. Aún en ciernes, no hay un cabeza de lista definido, pero sí está claro que Fuciños no va a serlo. Es muy probable que su nombre no aparezca en los puestos de salida, pero sí a partir del cuarto. Es más, hace varios meses ya Fuciños abordó, de manera informal, la necesidad de tener candidaturas alternativas a PAyJ y PP con otro histórico de la política agoladesa, el exedil del Bloque Xosé Ramón Blanco (renunció a su acta en 2009).

Mientras se consolida la lista independiente de Agolada, esta redactora y usted nos preguntamos si el PSOE también está pensando en volver al ruedo. Como el BNG, desde 2011 tampoco ha vuelto a concurrir a las elecciones. Hace más de una década, Fuciños esgrimía la necesidad de una lista de independientes, no de socialistas, en el escenario local, para aglutinar distintas posturas políticas de alternativa al gobierno.

Sin proyecto del PSOE

Quien fue compañero suyo en los mandatos de 2007 y 2011, José Rivas, tiene claro que no volverá a la política local. Rivas fue responsable local del PSOE a principios de siglo y quien anunció, precisamente, la integración de IdeA para las elecciones de 2007. Ayer confirmaba que ni él estaba pensando en encabeza una candidatura socialista y que dentro del partido tampoco está habiendo ningún movimiento, por ahora para regresar a la corporación agoladesa. Aún quedan 10 meses para presentar lista.

Rafael Méndez Guerra se “autodescarta”

El pasado 24 de abril el PP de Agolada celebró su congreso para renovar presidencia y ejecutiva. Carmen Seijas, la actual portavoz, tomó las riendas del partido y será la candidata popular a las elecciones. Pero fuera de la ejecutiva se quedó Rafael Méndez, uno de los cuatro concejales que forman parte de la corporación actual. Al ser preguntado por esa exclusión del equipo de trabajo, Méndez es tajante: “me autodescarté de la ejecutiva y de la política. Me defraudó mucho”.

Este mandato fue el primero en el que formó parte de una corporación, y de cara a los comicios, es muy probable que ni siquiera figure en los puestos de salida de la lista. Aunque son conocidos los rifirrafes del PP con el alcalde, Luis Calvo, en pleno, asegura que a nivel personal la relación es cordial, y que cuenta con el apoyo del regidor para poner en marcha una iniciativa ganadera que dinamizará la compraventa de terneras y que se presentará en breve.