“Ojalá en Vigo tuviésemos una instalación como la que va a tener A Estrada”

José Luís Domínguez recibió hace unos días la llamada del Secretario Xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, para interesarse y meterle prisa en el proyecto que tiene entre manos estas semanas, la creación del módulo anexo que tendrán las pistas de atletismo de A Estrada y que permitirá, entre otras cosas, practicar este deporte a cubierto. Para este arquitecto y atleta esto demuestra el interés de la Xunta por sacar adelante este proyecto. El expresidente del Celta Atletismo, ahora directivo y entrenador del AVA, emblemático club de la ciudad olívica, ha ejercido como asesor en la confección del diseño de las pistas de atletismo y ahora está finalizando el proyecto para el módulo.

–¿Cómo valora el proyecto que se está llevando a cabo en A Estrada con la creación de unas pistas de atletismo?

–Creo que es un proyecto muy importante para A Estrada, un pueblo que cuenta con muchos atletas y que tiene un equipo que lleva trabajando la base desde hace años, aunque con dificultades. Todos sabemos lo complicado que es trabajar con niños sin disponer de los medios adecuados. Ahora se están esforzando y trabajando para darles esos medios, que es lo mínimo que deberíamos hacer. Eso es algo que se puede aplicar al atletismo o a cualquier otro deporte. Después de muchas propuestas para llevar a cabo esas pistas, ver por fin esas obras ya en marcha, con un tiempo marcado, es algo muy positivo para el deporte de A Estrada y para Galicia en general. Ahora mismo estamos a mitad de temporada y venimos de competir este fin de semana en Lugo con los pequeños. Son instalaciones que están muy bien para los de allí pero para los que vienen de A Guarda quedan un poco a desmano. Tener una pista más centralizada, equidistante para todos los clubes, es algo muy positivo y valorable.

–Y además contando con un módulo cubierto...

–Claro, aquí en Galicia hay que tener en cuenta las condiciones climatológicas. Poder disponer si llueve de un módulo así en muy positivo. Es un complemento ideal que todas las pistas en Galicia deberíamos tener. Cuando vives en Almería igual no es muy necesario, pero aquí sí. Hay ciertas especialidades que sin un espacio cubierto es muy complicado practicar. Es el caso de la pértiga, que no la puedes entrenar si está mojado, y si no entrenas, poco competitivo puedes ser. Esto es algo que solamente tienen en Lugo y en Ferrol tienen un minimódulo pegado a la pista. Este será el paradigma, junto con Lugo, de este tipo de instalaciones cubiertas.

–Háblenos primero de esa pista cuyas obras ya comenzaron.

–Es una pista similar a la de otros lados. No se podrán celebrar en ella campeonatos nacionales, porque es de seis pistas, no de ocho, pero sí para uso continuado, deporte escolar y entrenamiento diario. Hay que tener en cuenta que no todas las pistas tienen que tener ocho calles, ni un graderío para mil personas. Hay pabellones para trabajar y otros para un Mundial. Hay que pensar en cuál va a ser su uso para poner un sentido lógico. En ese punto creo que la propuesta que me planteó el alcalde tenía mucho sentido. Es una buena pista, que además se complementa con el módulo cubierto. Eso es ideal. Ojalá tuviésemos en Vigo unas instalaciones como las que va a tener A Estrada. Yo soy de Vigo y entreno allí y me encantaría tener el privilegio de contar con unas instalaciones así.

“En estos 45 años recorrí muchas pistas”

–¿Cómo va a ser el módulo que está diseñando?

–Es un módulo sencillo, porque los módulos de este tipo en general son así. Es un cajón que albergará los vestuarios y almacenes que no fueron previstos en la pista exterior. Luego tiene una parte que sería el módulo propiamente dicho. Tiene forma alargada, con la distancia homologable para poder realizar competiciones a cubierto. Se podría hacer salto de longitud, de pértiga o de altura. Además, aprovechando el desnivel que tiene el terreno con respecto a la academia, tendrá un espacio que se va a dedicar a los deportes de contacto y gimnasia. Son espacios amplios y lo suficientemente altos. También contará con gimnasio y vestuarios. Creo que va a cumplir sobradamente con el deseo del Concello de atender las necesidades del atletismo, los deportes de combate y la gimnasia. Esas actividades van a recibir un empujón importante, porque con mejores medios todo es más fácil. Si a una escuela con niños le sumas instalaciones, van a crecer seguro.

–¿En qué fase se encuentra el proyecto?

–Estamos redactando el proyecto de ejecución en estos momentos. Queremos finalizarlo como máximo en quince días. Están pendientes de la firma de un convenio con la Xunta para después licitar las obras. Estaban pendientes de eso. A mí incluso me llamó personalmente la semana pasada el secretario general para meterme prisa, así que todos están interesados en que este proyecto avance. Son sin embargo trabajos que llevan su tiempo. Vamos todo lo rápido que podemos.

–¿El hecho de ser atleta ayuda a la hora de diseñar este tipo de infraestructuras deportivas?

–Obviamente sí. Ayuda el ser atleta y también en haber hecho ya otras instalaciones de atletismo. Pero también ayuda el hecho de haber estado en un gran número de instalaciones de este tipo. Yo llevo 45 años en el mundo del atletismo y he recorrido una buena colección de pistas por España y Portugal. Eso también te da una visión más amplia de las posibilidades pero también coges cosas de otras instalaciones que te pueden parecer interesantes. Esa experiencia sirve para ver lo que funciona bien y lo que funciona mal en otros lados. Lo que quiero hacer es una instalación muy útil, muy practica y muy operativa. Eso es lo que se busca cuando diseñas algo así.