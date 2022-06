El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, sale al paso de las críticas del PP y del Bloque sobre la situación financiera del Concello. Recalca que con su gestión, al final del mandato habrá ahorrado 486.000 euros (a razón de 121.500 euros) en comparación con el ejecutivo del PP de Jesús Otero. Así, en el anterior mandato el sueldo de Otero, las dedicaciones de tres concejales y el cobro de otros tres por asistencia a juntas de gobierno suponían más de 162.000 euros al año, es decir, 648.000 euros en un mandato. Mientras tanto, con Xuntos el alcalde no percibe ningún salario, y los dos ediles restantes cuestan al Concello solo 40.000 euros al año. Al tener dedicación no pueden cobrar por asistencia a juntas de gobierno, de modo que al cabo del mandato suponen 160.000 euros. Son así, los 486.000 euros menos que mencionábamos al principio. “El PP no es el más indicado para dar lecciones de economía”, recalca el regidor.

Sentencias heredadas Taboada también replicas las críticas sobre el gasto en asesores externos. Su asesor de comunicación cuesta 18.000 euros al año, por debajo de los 34.000 “de un cargo de confianza de Otero”, su secretario personal. La arquitecta que contrató el gobierno de Xuntos supone un desembolso de 22.000 euros al año, menos de la mitad de los 45.000 de la anterior que había contratado el PP. Estas dos incorporaciones significan un ahorro de 39.000 euros anuales, “que pueden invertirse en los vecinos y las vecinas, a la vez que se resuelven los problemas que también vienen heredados del anterior gobierno, como tener que contratar abogados para defenderse delante de los tribunales, de la denuncia presentada por el personal de confianza de Otero, o la más reciente en el caso de los mapas de Hilgen, o incluso tener que contratar a una arquitecta mientras no sale el concurso, al tener que perder a la que teníamos por sentencia judicial heredada del PP. Por último, Taboada agradece la preocupación de los dos partidos por el retraso en el pago de las nóminas de mayo a los funcionarios, y añade que éstos “están tranquilos, porque saben perfectamente cuáles fueron las causas que provocaron tal atraso. Saben que este municipio es económicamente fuerte y que no tiene problemas de liquidez”. Sobre el pago a proveedores, añade que es una cuestión primordial para Xuntos. “El gobierno está para resolver estos problemas, pero ya está la oposición para intentar que no lo consigamos”, lamenta el munícipe.