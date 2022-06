En el próximo pleno, el PP de Agolada defenderá una moción para instar al gobierno local a iniciar los trámites para que la Mostra de Artesanía sea declarada Festa de Interese Turístico Galego. Ya disponen de este distintivo otras celebraciones de las comarcas como el Entroido da Ulla; la Festa da Empanada de Bandeira; la Festa do Gaiteiro de Soutelo de Montes; la Festa do Salmón; la Festa do Galo de Curral; la Malla de Doade y la Romaría do Corpiño.

La portavoz del PP, Carmen Seijas, apunta que la Mostra de Artesanía ya cumple con requisitos como haber celebrado más de 20 ediciones o contar con un amplio abanico de actividades “que la convierten en una referencia de las muestras de artesanía de Galicia”. Seijas añade que esta Mostra que puso en marcha el gobierno popular fue el germen del Corazón da Artesanía que organiza la Xunta en julio, también en Os Pendellos. La Mostra aglutina, además, a vendedores de productos agrícolas, músicos tradicionales y actores de teatro, entre otros gremios, por eso se trata de una propuesta muy completa. Feria mensual Por otra parte, el PP también apuesta por establecer contactos con artesanos, agricultores, cocineros y ganaderos de cara a hacer todos los meses en los Pendellos una feria orientada al mercado de proximidad y relacionada con la artesanía, incluida la alimentaria. Se trata, en suma, de optimizar el reclamo turístico que ya de por si tiene el recinto ferial, uno de los más amplios de la provincia.