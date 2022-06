‘O Fenómeno’ pedalea hacia Deza

Ronaldo Nazàrio pedalea hacia la comarca dezana para cumplir una promesa: realizar el Camino de Santiago si el Real Valladolid ascendía a la Primera División del fútbol español. Este fue el reto que se lanzó el presidente del club pucelano y ahora está realizando, al recorrer el Camino de Invierno en bicicleta. El exfutbolista, uno de los mejores delanteros del mundo de la historia, partió el domingo de la capital vallisoletana y prevé alcanzar la Praza do Obradoiro mañana miércoles, por tanto hoy debería pasar por Rodeiro o Lalín.

Conocido con el apelativo de O Fenómeno, el brasileño realiza el trazado en compañía de su pareja, Celina Locks, un guía, un fisioterapeuta, un mecánico, una persona de apoyo y un equipo de grabación con el que creará contenido para su canal de Twitch, Ronaldo TV en dos furgonetas. Para alcanzar su objetivo debe pedalear un promedio de cinco horas diarias, pero el exdelantero de Cruzeiro, PSV, FC Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid y A C Milán y S. C. Corinthians se desplaza en una bicicleta eléctrica. Aunque este mecanismo supone una ayuda para el ciclista, Ronaldo no está habituado a montar en bicicleta y a la dureza del Camino hay que añadir el estado de sus maltrechas rodillas fruto de graves lesiones. Pero en la memoria de los aficionados al fútbol todavía se recuerda O Fenómeno casi cojo marcando goles antológicos con el equipo madridista.

El reto de Rolando supondrá sin lugar a dudas un gran impacto publicitario para el Camino de Invierno, que entra en la comarca dezana a través de Chantada y la Ribeira Sacra, para enlazar ya en Lalín con la Vía de la Plata. Este trazado es oficial desde agosto de 2016.

“Cuando descendimos, sabía que teníamos que hacer muchísimo trabajo para volver a la Primera División. Hice la promesa, hemos hecho muy bien el trabajo, sobre todo al principio del año, con todos los cambios que hemos hecho, toda la filosofía que hemos cambiado”, aseguraba anteayer el astro brasileño y máximo dirigente del Valladolid