El PP de Silleda considera que es “un insulto a la inteligencia de los vecinos” que el alcalde, Manuel Cuiña, achaque a la demora en la entrega de materiales el atraso en el remate de la humanización de la calle Progreso. Estos trabajos tenían que estar acabados en diciembre del año pasado, “momento en el que no había ningún problema con el suministro de materiales”. El portavoz de los populares, Ignacio Maril. recuerda que tanto en la finca alquilada por la empresa como en la calle Morón hubo acopio de materiales “que no eran empleados por la empresa, que prácticamente no tenía operarios” en la intervención de Progreso.

Maril añade que incluso un informe del director de obra contradice las declaraciones que acaba de hacer Cuiña. “Los técnicos ya dijeron en su día que no había justificación para los retrasos que acumulaba la obra, por lo tanto, la responsabilidad es clara”. Explica que, por otra parte, mientras otros concellos remataban meses atrás sus trabajos de humanización “la de Silleda seguía paralizada, por lo que las justificaciones del alcalde son solo excusas baratas”. El PP insiste, por enésima vez, en que el regidor “beneficia a los intereses de la empresa adjudicataria, en perjuicio de los intereses de los vecinos”. Añade que, si velase por los habitantes del municipio, las luminarias ya estarían funcionando desde que se colocaron, hace un par de meses. “Es una tomadura de pelo intolerable” este retraso, sobre todo porque afectó a la campaña de Navidad de hosteleros y comerciantes.