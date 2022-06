Icía Taboada Pérez, de 8 anos e alumna do CEIP de Silleda, e Micaela Corrales Costa, de 16 anos e estudante no CPR María Inmaculada, son as gañadoras do X Certame de Microrrelatos do Concello de Silleda. Icía Taboada venceu na categoría de 6 a 12 anos co seu relato titulado A paz, mentres que Micaela Corrales impúxose no apartado de máis de 12 anos con O silencio.

Os premios consisten nunha tablet valorada en 100 euros para cada unha delas, e un vale de compra de 20 euros para gastar en comercios de Silleda. Ademais, os colexios aos que pertencen recibirán senllos vales de 50 euros para mercar libros en galego destinados ás bibliotecas destes dous colexios. A entrega dos galardóns terá lugar nos vindeiros días nos propios centros educativos. Nesta edición, o certame de microrrelatos contou con 75 traballos, unha cifra que da conta da consolidación desta iniciativa que botou a andar fai xa unha década. A concelleira de Normalización, Ángela Troitiño, destacou a creatividade dos traballos, que esta vez xiraban en torno á paz.