En la sala principal del Centro Lalín, Agolada y Silleda de Buenos Aires ya luce el nombre de Marcial Sánchez, presidente de esta entidad durante muchos años y en distintas etapas. Medalla de Ouro de Lalín (2006) y Lalinense do Ano (2008), nació en la parroquia de Anseán, y fue una de las personalidades más reconocidas de la diáspora. En el edificio de la calle Moreno 1.949 se descubrió la correspondiente placa con su nombre en la sala más destacada del Centro que es se reúne el Consejo de Administración de la asociación.

Fue en el transcurso de un emotivo acto que tuvo lugar en la mañana del domingo y que sirvió de recuerdo homenaje a Marcial Sánchez cuando se cumplen cinco años de su fallecimiento. Una celebración que contó con la participación del alcalde de Lalín, José Crespo; del jefe de la oposición, Rafael Cuíña; así como de su familia del homenajeado: su viuda, Dolores Rodríguez, su hijo Gabriel Sánchez, su nuera y sus dos nietos, además de miembros de la directiva del Centro Lalín, entre otras personalidades.

Desde la administración municipal lalinenses se destacaba que Marcial Sánchez jugó un importante papel como presidente del Centro Lalín durante la etapa en la clandestinidad de Raúl Alfonsín y en la dinamización del Centro. Participó en 1982 en la constitución del Centro Lalín, Agolada y Silleda de Buenos Aires. Estuvo en tres etapas diferentes al frente del centro siendo el responsable más longevo de la sociedad. También fue presidente de la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. La inauguración de la sala “Marcial” se enmarca en los actos de inauguración de la remodelación de las instalaciones de este centro dezano, con la ampliación del restaurante y de su nuevo formato (restaurante-cafetería), actos desarrollados justo antes de la inauguración de la mencionada sala.

Por otra parte, también se celebró el 40 aniversario de la fusión Lalín, Silleda y Agolada, que contó con la participación de la embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez y del intendende de Chascomús, Javier Gastón, que firmaron en el libro de honor de la asociación.

Los actos del domingo finalizaron con un multitudinario almuerzo de confraternidad en el que tomaron parte más de 300 personas para celebrar la comida homenaje a Sánchez, el 40º aniversario de la fusión y el 34º aniversario del hermanamiento entre Lalín y Chascomús en el que fue inaugurado el Paseo Lalín en la ciudad natal del expresidente argentino Raúl Alfonsín. Contó con las intervenciones de Crespo y Cuíña y también de la embajadora de España en Argentina.

El mandatario lalinense dio las gracias por “hacer grande a Lalín desde el Centro Lalín; si no fuera por este centro hoy no estaríamos hermanados con Chascomús y no tendríamos ni calle, ni la relación que tenemos ni el buen nombre de Lalín en Buenos Aires porque Lalín tiene un nombre muy meritorio en Buenos Aires gracias a todas las directivas que compusieron el Centro Lalín, sobre todo, desde la época de Alfonsín”, manifestó Crespo Iglesias.