El Gobierno pretende implicar a la Xunta para no dejar municipios sin servicio de autobús

La supresión de las líneas estatales de autobús que pasan por Lalín, Silleda y Forcarei no estaría decidida, según informa el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que da a entender que solo se trata de “un documento a coordinar con las comunidades autónomas”. Precisamente, a estas pretende implicar para garantizar el mantenimiento de todos los servicios. Dicho de otro modo, si la Xunta, en el caso de Galicia, no acepta colaborar en el sostenimiento de un servicio que, hasta la fecha, es de titularidad estatal, su preservación no está garantizada.

“En aplicación de lo contenido en la Estrategia de Movilidad sostenible, Segura y Conectada, se ha puesto en marcha la elaboración de un nuevo diseño del mapa concesional de transporte por carretera, que, en definitiva, ha generado un documento a coordinar con las comunidades autónomas”, respondían ayer desde el ministerio a las cuestiones planteadas por esta Redacción la pasada semana. Pretende abrir un diálogo con la Xunta y las demás autonomías implicadas “para definir actuaciones previas antes de comenzar a elaborar los anteproyectos de los contratos de gestión de servicios públicos regulares de transporte de viajeros”. Su objetivo es que “no queden paradas sin atender, bien sea por los servicios estatales, bien sea por los servicios autonómicos o bien por un servicio combinado entre ambos”. “Así, ningún municipio que estuviera servido en este momento dejara de estarlo”, concluye la escueta contestación remitida por Transportes. De este modo, el Gobierno de España sostiene que su intención es mantener las líneas regulares de autobús estatales, pero no garantiza que vaya a hacerlo por sus propios medios, sino que dependerá de la colaboración con las administraciones autonómicas, tal como se desprende de su contestación. En Galicia, el documento base que maneja el ministerio contempla dejar sin paradas a 23 concellos eminentemente rurales, con una población afectada de 136.000 personas, que tendrían que acercarse a las áreas urbanas para poder tomar un autobús con rumbo a otras autonomías. Lalín, Silleda y Forcarei están entre los municipios que quedarían sin este servicio de transporte público por carretera a partir del 2024. Sin servicio entre Lalín y Madrid desde la pandemia El bajo número de viajeros es el principal argumento esgrimido por el ministerio para la supresión de las líneas de transporte por carretera. De hecho, algunas ya no se prestan en la práctica, aunque oficialmente continúen activas. La pandemia fue la puntilla para las que había en Lalín, como la que iba todos los viernes a Madrid, desde donde regresaba los domingos. Así es que desde hace más de dos años, no hay ninguna línea regular directa entre Lalín y Madrid. El servicio, que tenía parada en Silleda, delante del Bar Toxa, lo prestaba la empresa Alsa. Ahora, la alternativa más cercana es acudir a las estaciones de autobuses de Santiago u Ourense. Muchos años antes se había ya suprimido el trayecto en autobús entre Lalín y Barcelona. El otro territorio afectado es Forcarei, que tiene parada interestatal en Soutelo de Montes. Por allí pasan las líneas regulares de Vigo a Barcelona y a Bilbao, que cubre la firma Monbús, y la que va también desde la ciudad olívica hasta la capital de España, a cargo de Avanza.