Balance positivo de la Feira da Sidra pese al desabastecimiento de vasos y botellas

El presidente de la Asociación de Maceira e Sidra da Estrada, José Antonio López Pampín, explicaba ayer al hacer balance que no sólo los vasos se agotaron, llegando a tener que comprar otros recipientes extraoficiales en establecimientos de la zona para hacer frente a la demanda de los asistentes. Lo cierto es que incluso los expositores se quedaron cortos en botellas de sidra, y así, los lagares locales debieron aportar otras seis cajas cada uno, unas 72 botellas más, para poder completar el ciclo de la tarde. El motivo detrás de este desabastecimiento tiene que ver con una cuestión de previsiones, como expuso López Pampín, “contábamos con lluvia, por lo que no esperábamos semejante afluencia de gente, pero al final tuvimos un tiempo agradable la mayor parte de la jornada”.

En general, la organización estima que unas 4.000 personas pasaron por la carpa de la sidra este sábado, el doble de lo esperado, lo que emite un mensaje muy claro, y es que esta fiesta gastronómica ya está firmemente asentada en el calendario estradense y gallego. Por ello, para el próximo año, al cumplir la primera década de la celebración, la asociación espera adquirir para A Estrada el título de capital gallega de la manzana y la sidra. Una designación que de producirse sería única en la comunidad autónoma, y situaría a la localidad en el mapa sidrero nacional e internacional de manera definitiva.

De la mano de este proyecto viene otro, según palabras de López Pampín, “estamos en negociaciones con el Concello para colocar la escultura de una manzana en la glorieta de las Colonias, para promover este producto local”. Además de una mayor sofisticación en el método de producción mediante la construcción en común de agricultores y productores de una planta industrial de extracción de mosto. En este aspecto, el presidente anima a los interesados en este sector a que den el paso a plantar y producir, “apostar por la manzana autóctona es posible, nosotros tenemos vías disponibles para su comercialización, antes eran las vacas, pero ahora las frutas son una muy buena alternativa”. Asimismo, la asociación espera poder propulsar también la variante de mesa de la manzana estradense, aunque a día de hoy la estrella es la usada para sidras y mostos.

Por otra parte, la organización pide disculpas a los asistentes por la falta de existencias, y asegura que han aprendido la lección para futuras ediciones. Concretamente, López Pampín espera “ampliar el aforo hasta el doble el año que viene, con una carpa más grande y cómoda, y más expositores. Nos gustaría contar con 25 la próxima vez”. Unas intenciones en la línea de las publicadas ayer por el alcalde, José López, que también hizo balance positivo de la cita gastronómica. Este comentó que “se está valorando el cambio de ubicación de la fiesta para la Praza da Feira aprovechando su reciente humanización, que permitirá adaptar el espacio a este tipo de eventos e integrarlo con la carballeira”.

De este modo, el ejecutivo quiso reiterar el compromiso del Concello con esta celebración “que pone en valor el sector primario” y reúne a gente de todas las edades, tanto del ámbito rural como urbano.

De igual forma, la organización quiso agradecer la colaboración de la administración local, así como la visita de otras autoridades políticas pese a ser este un fin de semana con una agenda cargada de eventos culturales y gastronómicos por toda la geografía gallega. Pese a todo, José Antonio López Pampín quiso resaltar un elemento que le gustaría mejorar de cara a otras ocasiones, “dado el éxito de esta iniciativa, que da rédito al resto de establecimientos hosteleros de la zona, creo que este sector debería comprometerse más con los productores locales, agregando a sus cartas algunas marcas de sidra estradense, aunque sea un par de cajas para servir ese día. Un pequeño grano de arena que a día de hoy no se ha aportado”.

La feria repercute positivamente en la hostelería local

Aprovechando la ocasión, varios establecimientos hosteleros estradenses decidieron poner su puesto en la Praza do Concello para ofrecer sus pinchos y tapas de acompañamiento al producto estrella: la sidra. Así, la presidenta de la Asociación de Hosteleiros de A Estrada, Adriana Abelleiro, confirmó que se vendieron un total de 1.500 unidades a lo largo de la jornada, y añadió que “con las previsiones de mal tiempo, no esperábamos tanta gente, por lo que nos vimos un poco apurados, pero no hubo problema de desabastecimiento porque siempre contamos con margen suficiente para estos casos”. Además de estos puestos, el resto de establecimientos también se beneficiaron, con mucha gente reservando para comer, y quedándose a disfrutar del ocio nocturno estradense cuando los últimos lagares dejaron de servir por la tarde. Asimismo, Abelleiro se pronunció en relación a la implicación demandada por la asociación de sidreros locales, y anunció que lo plantearía a sus compañeros de gremio para futuras ocasiones