Un fuego arrasó una cabaña en montes de la parroquia lalinense de Donramiro, cerca del Paseo do Pontiñas. Fueron los profesionales del servicio municipal de Emerxencias los que se percataron, en torno a las 22.00 horas del pasado domingo, de la presencia de humo en este punto y acto seguido se personaron en la zona para tratar de indagar la localización del incendio. Al llegar allí comprobaron como ardían restos de madera y otros materiales en lo que semejaba la construcción de una cabaña, pero no fueron capaces de localizar a nadie por este entorno. Al menos no hubo que lamentar más daños que los ocasionados en el espacio ocupado por una construcción en la que también se acopiaban palés de madera, vallas de obra y otros enseres metálicos, además de sillas o botellas de plástico y latas tiradas por el suelo.

Desde el grupo de gobierno se condenaron estos hechos y se solicitó concienciación vecinal para evitar que volviesen a repetirse situaciones como esta. El concejal de Medio Ambiente, César Reboredo Rozas, se hacía eco en las redes sociales de este episodio y en cierto modo celebraba que no pasase de un acto intolerable y que el fuego no se extendiese a la carballeira pues podría “haber provocado un daño de consecuencias incalculables”.