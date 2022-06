O primeiro domingo de xuño, desde 1994, o recinto feiral da Gouxa acolle a Festa da Carne ao Caldeiro e Bola con Torresmos, dous productos moi ligados ás xornadas de feira, como explica un dos paneis ao pé dun dos pendellos desta localidade de Dozón que, ademais, os días 11 e 23 de cada mes celebra os seus mercados ambulantes.

Ducias de persoas pararon a ler onte este cartel mentres se dirixían ao recinto feiral, onde despois de dous anos de parón pola pandemia, volvía ter lugar esta cita gastronómica. Pero foron moitas máis, cerca dun milleiro, as que degustaron gratis a bola con torresmos recén preparados dentro do recinto feiral. A carne ao caldeiro, como menú principal do día, tamén se podía disfrutar nos locais de hostelería da localidade. Dentro do recinto había ademais algún posto de venta de apeiros agrícolas e, xa fóra, tamén estaban á venta froitas, calzado (algún chegado da Ribeira Sacra) e obxectos de artesanía. Ante tal avalancha de xente, foi preciso habilitar zonas de aparcamento en fincas próximas.

Pero a festa non se limitou á degustación de 300 quilos de torresmos, acompañados de pan e de viño. En absoluto. O dúo que compoñen Antonio Barros e Ialma (o nome artístico de Bea Gómez) impresionou nos dous pases ao público cunha exquisita selección de boleros e de temas que non coñecen de xeracións, da envergadura de ¿Y cómo es él?, de José Luis Perales, ou Como yo te amo, que cantaron artistas da talla de Rocío Jurado ou Raphael. A banda sonora dunha cita gastronómica que todos estaban agardando completouse con actuacións de charangas ao longo do día (Castro Bello actuou a media tarde) e tivo como colofón un concerto do grupo de percusión Odaiko, dentro da programación de Musigal.

Á festa da carne ao Caldeiro tamén acudiron varios cargos políticos, como o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, o xefe territorial deste departamento, César Pérez Ares, ou o seu homónimo de Medio Rural, Antonio Crespo. Asistiron, tamén, o delegado territirial, Luis López, o alcalde de Rodeiro, Rubén Quintá, e a portavoz do PP de Agolada María del Carmen Seijas. Todos eles compartiron tan esperada xornada co alcalde, Adolfo Campos Vázquez.