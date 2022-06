El Año ao Espeto de Loimil alcanza la veintena

La parroquia estradense de Loimil acogió ayer la Festa do Año ao Espeto, un evento gastronómico que en este 2022 y después del parón forzado por culpa de la pandemia alcanzaba su vigésima edición. Los años sin embargo no han cambiado el planteamiento de una fiesta que, aunque no llegó a niveles prepandemia, sí logró reunir a cientos de personas en la Carballeira da Saleta de Loimil. Entre los presentes estuvo el alcalde de A Estrada, José López Campos, acompañado por varios de los miembros de su corporación.

La Festa do Año ao Espeto comenzó con su parte más litúrgica, con una misa en honor a San Isidro y una bendición. Mientras, fuera de los muros de la iglesia, se llevaba a cabo la lenta preparación del cordero asado al espeto. Un año más, la organización apostó por traer a especialistas en la preparación de este plato llegados desde el Concello de Moraña, donde se celebra la fiesta más conocida de Galicia en torno a este manjar. La preparación de estos corderos contó con la atenta mirada de numerosos curiosos. El pregón corrió este año a cargo de Xiana Lastra Pernas, cantante de A Banda da Loba. Seguidamente comenzó la comida popular, con un menú en el que reinaba el cordero, con el pulpo como entrante. La celebración estuvo amenizada por un grupo de gaiteiros y por el grupo musical Sharky Show Music. La temida lluvia respetó la fiesta de Loimil, por lo que los asistentes pudieron alargar sin prisa la celebración hasta bien entrada la tarde.