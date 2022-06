La tienda donde menos es más

Salmón, verde agua y madera. Es la primera impresión que una tiene cuando entra en Everlasting, la tienda de ropa ubicada en el número 3 de la Praza da Marina de Lalín, donde antaño estuvo abierta una librería. El cambio del local fue, evidentemente, brutal, dado el giro del negocio: del naranja y las estanterías para libros y material escolar pasamos a un ambiente casi minimalista, que invita a comprar ropa, pero con calma, y sin abrumarnos con la oferta de modelos

“Cuando entras, es como si fueras a un show room”, explica la dueña de la tienda, Rebeca Borges Barrio. Un show room es una sala de exposición, con novedades y un trato muy personalizado. “Me baso en no repetir la ropa, para que no vayan todos vestidos igual. No me compensa, por ejemplo, que dos chicos lleven la misma camisa a una fiesta de graduación”. Por eso, en la pared salmón, destinada a ropa de mujer, vemos algunos modelos colgados en perchas de hierro aseguradas a la pared, y otros doblados no sobre mesas al uso, sino sobre troncos de eucalipto que se encargó de preparar la propia Rebeca. Hay, también, algún que otro burro de madera donde luce la ropa, e incluso un banco de bambú que hace las veces de perchero.

"Me baso en no repetir la ropa, para que no vaya todo el mundo vestido igual"

Esta leonesa afincada en Deza por amor reconoce que buscaba precisamente eso, el minimalismo. “No quiero tener una tienda como las demás, busco que la clientela entre y se quede atrapada, como ocurre cuando entras en una tienda de decoración”. Y lo consigue, vaya si lo consigue, porque a más de un y una clienta se le ha escapado un “dios, qué bonita”, al poner un pie en el local.

Podríamos pensar que una tienda con modelos contados de ropa podría suponer un problema a la hora de necesitar una talla pequeña o grande. Pues no. “Hay modelos en los que podemos encontrar tallas hasta 3XL. Y en la sección de fiesta, disponemos de siete tipos de vestido, y de cada uno aquí en tienda dispongo de dos, para evitar repetir” y las incómodas coincidencias de vestido que suelen darse entre las asistentes a una boda.

Marca propia

En esta filosofía de compra calmada y exclusiva tienen cabida aspectos que afortunadamente puso muy de moda la crisis climática: la naturaleza y el kilómetro cero. El local cuenta con sus buenas dosis de plantas, que siempre invitan a la tranquilidad, y hasta el 80% de la ropa que vende procede de fabricantes españoles. Esa ropa se etiqueta ya con el nombre de la tienda. Y por cierto, las perchas están elaboradas a base de cartón 100% reciclable.

Con vistas a un futuro, Rebeca Borges no descarta diseñar una línea de ropa “Me gustaría registrar mi propia marca. Quizá antes de que acabe el año meto una edición de básicos y sudaderas, tanto para chica como para chico. Estaría muy bien hace un burro con una edición limitada para el invierno”.

"Un señor o señora, porque sean mayores, no tienen que vestir como tales"

Acabo de escribir “chica-chico”, pero no lo tomen al pie de la letra. Everlasting hace honor a su nombre (significa eterno) y quiere abarcar a una clientela “tanto de 20 años como de 60”, recalca la propietaria, quien tiene muy claro “que un señor o señora, porque sean mayores, no tienen por qué vestir como tales”. Y quién no se ha puesto de joven ropa que parece eterna, porque ya perteneció a sus padres o abuelas, porque es eterna. De hecho, y aunque no suele repetir modelos desde que abrió, hace cuatro meses, sí hubo que pedir stock de una camisa de rayas en distintos tonos, porque despertaba la curiosidad de jóvenes y mayores el tiempo que estuvo colgada en el escaparate.