O Pazo de Liñares estrea estes días unha das pezas claves do Museo do Xoguete e da Marioneta, un autómata que entra a formar parte da importante colección deste centro lalinense que supera o milleiro de obras orixinais. Así o destaca a concelleira de Cultura, Begoña Blanco, quen explica que “se trata dun artiluxio exclusivo –non hai outro igual– fabricado artesanalmente para o Concello de Lalín por Xirapaus (única compañía en Galicia dedicada á realización de autómatas, composta por Ero Vázquez Cabrera e o lalinense Manu Taboada, da man de Trécola Producións) e baixo a idea de Ignacio Vilariño, persoa encargada de levar o comisariado da parte da exposición de marionetas deste museo e que nos puxo en contacto con Trécola”.

Esta exclusiva máquina de múltiples personaxes en movemento, “que xa é propiedade de todos os lalinenses”, recalca, recrea un baile da época do Renacemento. Unha obra de enxeñaría que ten detrás moitas horas de traballo e aprendizaxe e que está inspirada nos apuntamentos de Domingo Martínez de Presa, clérigo ourensán de San Miguel de Feás (Calvos de Randín), recollidos na súa publicación Fuerza del ingenio humano y inventiva suya: relación breve de instrumentos ingeniosos y de movimientos particulares en que se imitan los naturales, datada en 1662 e considerada como primeira obra sobre autómatas e xoguetes mecánicos de España. Estivo moitos anos perdida ata que foi descuberta nas entrañas da Biblioteca Histórica da Universidade Complutense de Madrid, onde se conserva o único exemplar do mundo desta excepcional publicación, relata Blanco. A mediados do XVII, este sacerdote creou enxeños que se movían imitandos ao seres vivos e destacou pola súa extraordinaria capacidade de inventiva.

Así mesmo, o libro de De Presa é dos máis importantes desta temática, segundo o Consello de Cultura Galega. De feito esta peza autómata formou parte de Galicia100, programa de divulgación do CCG sobre a historia e cultura de Galicia a través dunha selección de cen pezas desde o Paleolítico ata os 90 do século XX.

Por encomenda do Concello de Lalín, os artífices de Xirapaus construiron este autómata facendo unha interpretación da peza orixinal de De Presa. Baseándose no manual do cura, os artesáns reproduciron os bonecos descritos por Martínez de Presa, decidiron como se ían mover..., sempre mantendo os mesmos mecanismos de activación das pezas que se usaban por aquel entón e tratando de respectar os materiais da época. Nesta liña, empregaron madeira de bidueiro e ferro tratando de aproximarse o máximo posible aos autómatas de hai case catro séculos.

Os habitantes de madeira

Deste xeito, o autómata consta dunha roda principal que vai conectada a un motor e que acciona toda a máquina. Seguindo a descrición fidedigna de Domingo Martínez de Presa, Xirapaus creou e “deu vida” aos personaxes descritos polo clérigo. Así, esta máquina de habitantes de madeira ten ata ten dezaseis aposenticos (apousentos) nos que se poden ver figuras en forma de mulleres bailando soas, homes bailando sós, mulleres e homes bailando xuntos, músicos (un toca o laúde, outro a guitarra, outro a frauta, o tamboril a pandeira e o bombo), a San Cidre, dous cabaleiros con espada, un cura tocando a campa, Neptuno, a deusa Fortuna, dous homes serrando madeira, un sancristán tocando dúas campaíñas, ata unhas pezas que se moven con fíos e que tentan ser unha pequena homenaxe ao Museo da Marioneta.

O autómata é unha peza única e exclusiva que vai haber neste museo, exposta na primeira planta e resgardada nunha vitrina. Conta cun mecanismo de pulsión externo a través do que os visitantes poderán activar o movemento e ver esta máquina de bonecos en acción. Por iso, Blanco convida a lalinenses e visitantes a achegarse ao Museo Galego da Marioneta e do Xoguete e “comprobar a autenticidade e orixinalidade deste autómata para o que intentaremos crear unha peza musical específica que acompase o seu movemento”, conclúe.