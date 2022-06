A emigración e o matriarcado

O pasado 8 de maio saiu publicada a primeira entrega do traballo dedicado á Trasdeza: un museo libre e aberto. Esa parte foi destinada aos personaxes ilustres do Concello que aparecen reflectidos, ou ben nos bustos, ou en grandes volumes. Como dixera daquelas, aínda quedan outras esculturas que tocan outros apartados moi importantes, relacionados sobre todo coas alegorías, neste caso relacionadas coa emigración ou co papel da muller e o matriarcado na nosa xurisdición. Quen non ten un familiar emigrado,ou unha muller na casa, escrava do traballo e pouco ou nada considerada?

Silleda tivo no seu momento un recordo para estes dous casos e hoxe ben merece un tratamento singular tanto pola riqueza dos autores que fixeron as obras como polo que representaron na vida da nosa Galicia interior: a Emigración e a Muller Labrega, mellor dito Fatiga, pois así lle chamou Acuña a esa figura de bronce. Son dúas grandes obras en magnitude e en significado.

A emigración

Obra feita polo escultor santiagués Fernando García Blanco en granito traído de Porto do Son, máis coñecido por Granito Baroña. Está situada na praza do mesmo nome en Silleda, na confluencia da rúa Fillos de Silleda coa da República Arxentina.

Foi colocada no ano 1996, e trata o tema da emigración dunha maneira simbólica, a diferenza da que fixo para Negreira. En palabras do propio Fernando, a obra consta de tres corpos. No principal, Galicia aparece representada por unha muller nova e fermosa. Á súa dereita, ou esquerda segundo a vemos nós, aparece o home que desde a emigración soña con voltar; e á súa esquerda, a nai do home, que quedou na casa, lendo unha carta que este lle mandou. Toda unha escea que ben paga a pena lembrar. Unha realidade aínda moi presente en tódalas casas.

Fernando García Blanco foi chamado o escultor de Bonaval pois era alí onde tiña o seu obradorio. Nacido en Santiago un 28 de marzo de 1939, falece o 19 de maio de 2008 aos 69 anos na terra onde vivía, en Santiago de Compostela. Tiña o seu taller nunha casa de pedra situada en Bonaval ata o momento da súa xubilación no ano 2004. Pódese considerar un alumno aventaxado do mellor escultor da Galicia do século XX, Asorey. Quero aproveitar estas liñas para destacar outra figura que chegou a traballar con Asorey, que tiña o taller no Monte do Gozo e foi profesor da Escola Taller de Silleda: José Cao Lata.

García Blanco desempeñou labores docentes na Escola Taller San Lourenzo de Carboeiro de Silleda na primeira fase, e o seu paso por esta deixou algunhas pezas da súa autoría moi relevantes, como son unha mesa que está situada na Casa da Cultura de Silleda, cunhas patas basadas nos piares das columnas do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, ou os debuxos e obras do tímpano da Igrexa de Carboeiro, que como ben sabemos están (dúas) no museo do Marés de Barcelona. Obras feitas polos seus alumnos levan a impronta de García Blanco. Tamén a Fonte da Casa de Cultura ou a maternidade usada no terceiro encontro dos Amigos de Silleda, situada na Carballeira de Siador, foi feita na primeira fase da Escola Taller.

Obras destacadas encargadas polo Concello a través do alcalde da época, Juan Salgueiro, foron A Emigración, da que estamos a falar, e o busto de Camilo José Cela situado na rotonda do Centro de Saúde da Bandeira do que xa informamos o pasado 8 de maio.

Fatiga, a muller labrega

Feita en bronce pola empresa madrileña Bronces Ibéricos, cunha altura de 3 metros, a partir dunha obra elaborada en formato pequeno polo gran escultor Acuña, foi colocada pola empresa Fernández Sarmiento o 17 de outubro de 2002 na rotonda que hai na N-525 vindo de Lalín-Madrid. Representa a unha muller rural apoiada nunha sacha que para un momento de traballar, para limpar a suor da fronte ao modo que tiñan de facelo antes, é dicir, sen pano e co dorso da man.

Como xa se ten dito, é unha imaxe realista, que quere honrar a muller labrega rural, verdadeira sufridora do campo da Galicia. De feito no pedestal de mármore sobre o que se asenta vai a frase Silleda á muller labrega, a modo dunha dedicación do Concello á muller do medio rural. Nesta magna obra de bulto redondo (máis de tres metros), Acuña representa á muller labrega nun costumismo típico nel. O mesmo autor bautizouna como Fatiga.

Jose Mª Acuña, nacido en Pontevedra no ano 1903, foi discípulo e amigo de Asorey e despois de estudar na Academia de San Fernando de Madrid, cunha bolsa da Deputación de Pontevedra, deu clases no Colexio de Xordomudos de Santiago, el que tamén foi xordomudo, aparte de celebrar moitas exposicións con premios moi meritorios. Faleceu en Vigo no ano 1991, e como dicía Juan José Cebrián no limiar do libro impreso pola Deputación de Pontevedra, “Acuña soubo ser a voz da Galicia sen voz”. No pasado mes de Febreiro, despois de máis de vinte, tiven a honra de falar con Javier, home de Luchi e xenro de Acuña, quen me contou moitas das anécdotas que reflicto no presente traballo.

Nota: Interviron na negociación e mediación, Luchi Acuña, filla do escultor (falecida no ano 2003), e Juan Salgueiro Montouto como alcalde, desde o ano 1999. A colocación neste lugar correu a cargo do alcalde José Fernández Viéitez.