“Diseñamos el negocio para que genere beneficios desde el primer día sin capital inicial”

–Han puesto en marcha una app que está teniendo una gran aceptación, ¿cuéntenos un poco de este proyecto?

–En 2021 hemos lanzado nuestra nueva aplicación para profesionales de la nutrición: https://mealplana.com. Se trata de un programa de software especializado para nutricionistas, entrenadores personales, gimnasios, etc que necesitan analizar dietas para sus clientes de forma regular. -¿Por qué apostaron por este nuevo producto? Se trata de una extensión a nuestro producto principal: https://nutriadmin.com – que lleva en marcha desde 2016. Con nuestro conocimiento de la industria de la nutrición durante los últimos 6 años, tenemos datos que indican que hay demanda para una aplicación especializada para crear dietas. Hemos desarrollado un algoritmo que permite al usuario especificar una dieta, nivel de calorías, proteína, grasa, carbohidratos, alergias, número de comidas al día, etc. Una vez los datos entran al sistema, nuestro algoritmo considera cientos de miles de recetas en una base de datos y produce una dieta que cumple con los requisitos en menos de un minuto. Hay nutricionistas y entrenadores personales, sobre todo en América, que tienen que producir docenas de dietas para clientes cada semana. Cada dieta puede llevar 3-5 horas de trabajo hecha a mano. Con Mealplana, es posible hacer este trabajo en 5 minutos por dieta, y producir un documento profesional con análisis de nutrientes avanzado.

–¿Han contado con apoyo de inversores?

–No, nuestra empresa es totalmente financiada por nosotros mismos. Es cierto que hay muchas aplicaciones de software con un modelo de negocio que necesita inversores, pero en nuestro caso, hemos diseñado el negocio para que produzca beneficios desde el principio, sin necesitar un gran capital inicial. Nuestra filosofía personal es que siendo los propietarios de la empresa podemos centrarnos en metas a largo plazo sin tener que acomodar a inversores que pueden tener otros objetivos. Nosotros queremos crear productos para el sector de nutrición de alta calidad, e invertir tiempo en “hacer las cosas bien”, en lugar de hacer todo rápido para ganar dinero a corto plazo. Hemos tenido que hacer múltiples sacrificios para poder permitirnos financiar la idea nosotros mismos sin inversores. A continuación proporciono más detalles.

–¿Han sido necesarios muchos sacrificios? ¿Qué trayectoria han seguido para llegar a este punto?

–Podría decirse que ha habido sacrificios, pero todo forma parte de la aventura de comenzar un negocio y las lecciones que hemos aprendido en el camino han sido muy valiosas. Para llevar a cabo este proyecto, en primer lugar ha sido necesario estudiar. Crecí en la Estrada y a los 17 años tuve la oportunidad de participar en la Olimpiada de Física, donde conseguí cualificarme para la competición nacional con la puntuación más alta de Galicia ese año. Este evento me abrió los ojos y aumentó mi ambición. Tras la olimpiada, me fui a Madrid a estudiar física, y tras tres años allí obtuve una beca Erasmus para estudiar en el Imperial College de Londres. Finalmente, esta trayectoria me llevó a la Universidad de Cambridge donde estudié un Máster en Computación Científica graduándome entre las tres notas más altas de ese año. Mi familia no tiene muchos recursos económicos, así que para financiar la universidad, especialmente en Reino Unido, he tenido que trabajar más duro que nadie para estar siempre entre las mejores notas del curso y recibir becas. Todos mis estudios han sido pagados con becas, cubriendo lo necesario y nada más. He tenido que vivir compartiendo habitación, y gastando lo mínimo. Durante el máster en Cambridge, conseguí una beca que cubrió mis gastos parcialmente, y los demás gastos los tuvo que cubrir mi familia, haciendo un sacrificio económico substancial. Afortunadamente, en los últimos años he tenido la oportunidad de poder devolverles este dinero. La confianza que mi familia puso en mi fue un ingrediente fundamental en esforzarme al máximo y me siento orgulloso de que hayan confiado en mi. Tras la universidad, conseguí un trabajo en Citibank en Londres, en el departamento de tecnología. La universidad y experiencia laboral, así como mis intereses personales me sirvieron para aprender a programar y desarrollar otras habilidades necesarias para llevar a cabo este proyecto. Por otra parte, la familia de Magda hizo un sacrificio enorme para que ella pudiese ir desde Polonia a estudiar Ingeniería informática en la Universidad de Edimburgo. El coste de vida en Escocia es el doble o el triple que en Polonia, así que su familia tuvo que ahorrar muchos años para poder darle esa oportunidad. Magda siente mucha gratitud por el sacrificio que han hecho sus padres.

–¿Dónde se conocieron y cómo nace la idea?

–En Citi, conocí a Magda Sternik, y decidimos empezar nuestra empresa juntos. Para llevar esto a cabo, pasamos un año trabajando en Citi y ahorrando cada céntimo, viviendo con lo mínimo, y trabajando en nuestro proyecto en nuestro tiempo libre- incluso tomando vacaciones de Citi para trabajar en nuestra idea. Tras un año en Citi, los dos renunciamos a este trabajo y con nuestros ahorros nos fuimos a vivir a Kielce, Polonia, para trabajar a tiempo completo en nuestro primer proyecto: Foodswiper – una app de pedir comida a domicilio. La clave era vivir en el sitio más barato posible para que nuestros ahorros durasen suficiente tiempo para sacar adelante el proyecto. Con Foodswiper, pasamos un año trabajando 80 horas a la semana, y sin ganar ningún dinero. Cero. Cometimos muchos errores, y había muchas cosas que no sabíamos. Durante este tiempo leímos libros de marketing, negocios, ventas, etc vorazmente y en cierto punto nos percatamos de que había varios problemas con nuestra idea inicial y decidimos empezar de cero. En este punto, nos mudamos a Bornais, a cinco kilómetros de Santiago donde pasamos un año viviendo muy barato en una casa que pertenece a mis tíos. Aquí encontramos la idea de hacer software para nutricionistas. El primer producto, NutriAdmin Nuestro primer producto exitoso es NutriAdmin, un software que nutricionistas profesionales usan para llevar sus negocios. Nuestros clientes están sobre todo en los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, y esta aplicación ha sido nuestra fuente de ingresos principal desde 2016, permitiéndonos vivir muy bien trabajando en algo que nos apasiona. El mayor error que cometidos con Foodswiper fue pasar meses desarrollando la aplicación sin verificar si había demanda en el mercado. Una vez aprendimos esa lección, seguimos una estrategia diferente para NutriAdmin. En abril de 2016 contactamos a cientos de nutricionistas y les entrevistamos sobre su trabajo. Simplemente preguntamos, ¿Qué tipo de software sería útil en tu trabajo y cuánto pagarías por él? Tras hablar con varios profesionales de la nutrición descubrimos que había demanda para una aplicación especializada antes de invertir el tiempo y recursos en desarrollar la app. De este modo, tuvimos clientes desde el primer día, antes de haber creado el producto. Tras un año en Bornais, llegamos a un punto donde ganamos suficiente dinero para poder vivir en Reino Unido, y nos mudamos a Edimburgo.

–¿Hacia dónde avanza ahora el proyecto?

–A día de hoy, yo vivo en Old Street en Londres, considerado el Silicon Valley de Europa. Estar en este sitio me permite conocer a otros emprendedores y aprender de otros profesionales en el sector. Magda vive en Varsovia en Polonia, inmersa en el sector de tecnología de Europa del Este que crece cada año y tiene mucho potencial. Trabajamos remotamente sin problema. Nuestra meta ahora es continuar desarrollando Mealplana y NutriAdmin, y crecer ambos productos. El sector de nutrición ha crecido durante los últimos años en Norteamérica y es probable que siga creciendo, ya que lamentablemente los países ricos del mundo sufren una epidemia de sobrepeso y diabetes que va a más cada año. Nuestros productos ayudan a nutricionistas, gimnasios, y dietistas a ser más eficientes con su tiempo, lo cuál les permite atender a más clientes y pacientes, y proporcionar recomendaciones de dieta y estilo de vida más relevantes. Esperamos poder invertir más recursos en esta arena a largo plazo, con la esperanza de poder contribuir indirectamente a mejorar la salud del mayor número de gente posible.