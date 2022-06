Los Encontros de Música Tradicional celebraron ayer su 23º edición al pie del monasterio de Carboeiro, como manda la tradición. Y como es costumbre, el programa incluyó la subasta de las andas de Santa Ferreña, con ceremonia solemne y procesión acompañada por los papamoscas de Viravolta. Durante todo el día pudo visitarse la exposición Coreografías do facer. O traballo feminino nos fondos de Henningsen, acompañada por títeres también de Viravolta. A la cita no faltó la feria de artesanía ni la comida popular. Por la tarde los protagonistas fueron los juegos populares con Xandobela e Ítaca, el recuncho do tocar en el claustro y la sesión de cuentos de Celso Fernández Sanmartín bautizada como Cobiza de Carboeiro. La foliada posterior se prolongó hasta bien entrada la noche.