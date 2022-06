Veinte agrupaciones musicales animarán las fiestas de Silleda del 7 al 10 de julio

Silleda ya tiene cartel para sus fiestas de verano. Una veintena de agrupaciones –entre bandas, orquestas, charangas, grupos y solistas– pondrán música a los cuatro días de celebraciones, del jueves 7 al domingo 10 de julio. La comisión organizadora informa a la ciudadanía de que está abierta una cuenta en Abanca (ES14 2080 5443 3330 4012 2279) para realizar las aportaciones para las fiestas, unos donativos que también pueden realizarse en el Estanco Edicta.

La segunda edición del Lacón Rock Stars encenderá la mecha festiva el jueves 7 a partir de las 22:30 horas. Abrirá el telón la música de la formación local Sagafuga, impulsada por el cantautor Julio González y el guitarrista David Villar. Tomará el relevo The Fabulous Resaca Brothers, una banda de blues canalla, con alguna excursión por el soul, que se caracteriza por dar conciertos llenos de energía y diversión. Cerrará Wondercovers, que, como su nombre indica, ofrece versiones de clásicos del rock como The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Bob Dylan, David Bowie, Iggy Pop, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, AC/DC, R.E.M, Blur, The Cure, Oasis o Red Hot Chili Peppers.

El día grande será el viernes 8, festivo local en el municipio. El grupo Airiños do Trasdeza, del colegio María Inmaculada, dará pasacalles por la mañana y el chupinazo se echará a las doce del mediodía desde la Praza Juan Salgueiro. En el mismo sitio habrá degustación de lacón a las 13:30, con la actuación de Lou Band.

A las 18 horas tendrá lugar el espectáculo musical infantil A Teacher Lu, del programa FalaRedes, en la Praza Siñor Afranio. De nuevo en la antigua plaza ferial, el concierto de la Banda Xuvenil de Silleda (20:00 horas) dará paso a la cena de la XXII Festa do Lacón, y la actuación del Trío Orquídea, con Mixel, recanteiro silledense de Luar. A medianoche comenzará una verbena con Dani Barreiro&Friends en la Praza Siñor Afranio y Carlos López en la Praza da Igrexa. Del fin de fiesta se encargará Mekanica Roling Band.

‘Vermú mariachi’

El programa del sábado 9 empieza a la una de la tarde con un Vermú Mariachi por los bares del pueblo, protagonizado por los grupos Sol de Galicia, Noche de Ronda y Amigos de México. Por la tarde, a las seis, habrá talleres para niños en la Praza Juan Salgueiro, y a las siete, un partido de fútbol que enfrentará a la SD Silleda con “leyendas” del municipio. También se disputará la final del Torneo Deza Pádel, en las instalaciones de FM Sport. La Banda de Música Municipal de Silleda ofrecerá un concierto junto a la madrileña de Getafe en la Praza Siñor Afranio a las 20 horas. Por la noche, en la calle Pintor Colmeiro, actuarán Festicultores y Orquesta Olympus.

La última jornada, domingo 10, comenzará con pasacalles de la banda de Silleda y la Recreativa e Cultural de Bandeira, que a las 14 horas brindarán un concierto en la Avenida do Parque, que reeditarán a las 19:30 delante de la Casa da Cultura. A partir de las 18 horas, en la rúa Pontevedra, los niños dispondrán de hinchables acuáticos, el tobogán Río Bravo y una fiesta de la espuma. La sesión verbenera tendrá lugar en la Avenida do Parque de la mano de la charanga Ardores.

La comisión de fiestas está formada por Néstor López Maceda, Luis Alberto Lázara Vázquez, Alfonso Vázquez Trabazo, Diego Pérez Filloy y Javier Muiños Dapena. Cuentan con la colaboración de la Asociación Cultural O Lacón, que promueve la cita gastronómica, y del Concello de Silleda.