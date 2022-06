La asociación Rapa das Bestas criticó ayer las propuestas planteadas por la empresa Greenalia en el parque eólico Touriñán III-2 que afecta al hábitat natural de sus caballos a lo largo de todo el año. Desde la entidad lamentaron especialmente que nadie de dicha compañía se dirigiese a ellos para analizar estas medidas, que, consideran, no paliarán el daño que este parque eólico causará a un patrimonio inmaterial como es la milenaria tradición de la Rapa en Sabucedo. “Quieren lavarse la cara”, señaló el presidente de la entidad estradense, Paulo Vicente Monteagudo.

La respuesta de la asociación llega tras el análisis específico de los posibles impactos que el desarrollo del parque eólico pueda generar sobre la fauna salvaje y la fiesta da Rapa das Bestas, tanto durante la fase de obras como de explotación. Por ello, la empresa anunció una serie de medidas preventivas con el fin de evitar posibles afecciones. Entre ellas se recoge la señalización en los viales de la presencia de fauna salvaje y establecimiento de velocidades de circulación reducida, la paralización de las actividades que puedan alterar el comportamiento de los caballos salvajes en los días de reunión de las manadas, la realización de desbroces selectivos para el aumento de las áreas de campeo de los caballos salvajes y el seguimiento y vigilancia de sus poblaciones mediante GPS para valorar si fuesen necesarias otras medidas.

El dirigente de Rapa das Bestas quiso dejar claro que la compañía no se puso en contacto con ellos para decidir estas medidas y señaló que en ningún caso podrán colocar GPS a sus caballos sin su permiso. “Nosotros vamos a estar siempre en contra de los parques eólicos. Con su construcción van a hacer que las bestas bajen a los pueblos a comer, van a abrir pistas y destruir caminos históricos, además de la evidente contaminación acústica”, lamentó Paulo Vicente, quien quiso dejar claro que la asociación “seguirá peleando” para intentar frenar la construcción de estos parque en su zona y como miembro de la coordinadora “Eólicos, así non”. “Existen otras maneras y otras zonas para crear estos parques. En este caso en concreto está claro que no es el lugar adecuado. Con ese discurso no van a convencer a nadie”, argumentó.

Reunión en A Estrada

La sala Abanca de A Estrada acogió ayer una reunión organizada por la asociación vecinal “Alarma na Terra de Montes”. El objetivo era explicar el plan eólico en la zona y su impacto ambiental.

Manifestación en Santiago mañana

La Coordinadora “Eólica Así Non” ha conseguido la adhesión de 217 entidades y plataformas gallegas de diferente índole (ecologistas, vecinales, culturales, sociales, sindicales o políticas) a la manifestación que está convocada mañana en Santiago. Coincidiendo con el Día Internacional del Medio Ambiente la plataforma ha realizado un llamamiento para reclamar de manera conjunta “un modelo energético justo con la sociedad gallega y sustentable con el medio ambiente”. Entre las asociaciones presentes estará Rapa das Bestas. Además, el Concello de Vila de Cruces, en colaboración con la Plataforma de Afectados Eólicos pondrán un servicio de autobús gratuito para ir a la manifestación. Hará paradas en el campo de la fiesta de Carbia (10.25), Praza do Concello (10.40) y Taberna de Bodaño (10.50).