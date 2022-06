“Non digo que a historia estea chea de falacias, senón que está terxiversada”

A Sala Guimart da Estrada acolle estes días a exposición “O Reino de Galicia”, do pintor ferrolán Pedro Castro Couto. A mostra, que foi presentada o día 22 de maio, permanecerá aberta durante dous meses. A obra de Castro pretende divulgar o modo de vida dos nosos devanceiros durante a Idade Media. Cada peza exhibida na Estrada, supuxo un importante traballo de investigación por parte do autor, que trata de transmitir os seus coñecementos sobre o tema a través da súa obra.

–De que trata a exposición “O Reino de Galicia”?

–É unha mostra adicada ó que foi a vida dos nosos devanceiros durante o medievo. Teño dúas exposicións itinerantes que tratan sobre este tema. Esta é unha delas. A que está exposta na Estrada, consta de 12 cadros, ademais dunha vintena de serigrafías que tamén pertencen á mostra e teño alí para vender. Teño traballos feitos con plumilla, en acrílicos e tamén óleos.

–Que tipo de temática aborda na súa obra?

–Pois un pouco de todo, dende unha escena de caza ata outra dunha construcción. Normalmentem para elixir os temas inspírome en obras históricas, en relieves da época que vou atopando ou nas miniaturas dos códices, por exemplo.

–Imaxino que traballar desta maneira esixe un traballo de documentación brutal, non é así?

–Efectivamente. Esto é o aspecto principal da miña obra. Cada peza implica un traballo de documentación moi grande, a través do que te vas iniciando sobre certo tema. Grazas a esta labor infórmaste e vas descubrindo as relacións que tiñan entre eles, a súa forma de traballar, que actividades realizaban... Por exemplo, a exposición contén unha pintura sobre a época da vendima. Grazas ó traballo de investigación realizado, puiden coñecer moitos aspectos relacionados coa fabricación do viño no medievo.

–Canto pode levar realizar unha peza así, entre documentarse e elaborar a parte técnica?

–Pois leva moito tempo. Eu teño uns 40 ou 50 cadros da miña creación sobre o tema da Idade Media. Despois tamén teño outro tipos de tema. Por exemplo, tamén teño traballos relacionados con Valle-Inclán, nos que representei en pintura aspectos das súas obras de teatro.Esta mostra expúxose no Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal, entre outros.

–Outro dato curioso das súas exposicións é o seu acompañamento musical, que é unha característica bastante habitual.

–Pois si. Na maioría de exposicións deste tipo recreamos as cantigas de Afonso X, ou doutros poetas galegos, con voz e tamén música. Precisamente durante a presentación da mostra da Estrada, o músico Eloy Vázquez representou varias cantigas de cego tocando unha zanfona. Estas eran as que cantaban os cegos en lugares como, por exemplo, a porta da Catedral de Santiago. Estas pezas tocámolas a partir das partituras e da música que chegou ata os nosos días.

–Logo poderiamos dicir que “O Reino de Galicia”, igual que sucede con outros traballos seus, non é simplemente unha obra pictórica? Ata se podería dicir que semella un espectáculo, máis que unha exposición. Como o cualificaría vostede?

–Exacto. Estamos a falar dunha recreación histórica. Para que te fagas unha idea, ata permite que os espectadores nos vexan cas vestimentas da época. E calquera detalle conta, de feito pódese diferenciar perfectamente se unha determinada roupa é do século XIII ou do XIV.

–De onde vén este interese seu pola Idade Media?

–Dende fai moitos anos, pero non só me atrae o medievo, se non a historia en xeral. Teño outras obras que me levan máis atrás no tempo, por exemplo á mitoloxía celta. Independentemente do tema que aborde, o que máis me interesa é que a miña obra teña un compoñente divulgativo.

–Durante as súas exposicións, nota que o público que recibe aprende cuestións que descoñecían?

–Si, porque hai moi pouco coñecemento sobre a época medieval en Galicia. Iso é o que me motiva a continuar con este traballo de divulgación. Cada unha das miñas pezas conta unha historia da que che podo estar falando durante media hora. Creo que isto é necesario para que a xente en xeral coñeza un pouco máis este mundo.

–Si que existe un profundo descoñecemento respecto a vida no medievo, pero especialmente, sobre o Reino de Galicia. Ultimamente pódense escoitar voces que din que nunca existiu, que formaba parte do Reino de Asturias. É isto certo?

–Efectivamente, si que hai un gran descoñecemento sobre o tema. E tamén é certo que, en ocasións, hai quen trata de desacreditar a historia do Reino de Galicia. Aínda así, está bastante claro que o galego da época foi un territorio moi importante. Outra cousa é que, cos pasos dos séculos, este reino caera dominado por outros foráneos que, precisamente, foron os que escribiron a historia. Non digo que a historia estea chea de falacias, se non que está terxiversada. Por exemplo, ó Reino de Galicia chámanlle Reino de Asturias, cando en realidade o monarca era rei de Galicia e de León.