A Deputación de Pontevedra, a través do programa O Pasado Por Vir, do departamento de Memoria Histórica, organiza unha homenaxe á música represaliada e a artistas de todo o país que padeceron a represión franquista. E farao “con alegría, devolvendo a música furtada” cunha Foliada de Memoria, unha festa interxeracional, o sábado 2 de xullo no Souto de Chousa da Porta, na parroquia lalinense de Moneixas. Haberá actividades todo o día para todos os públicos e homenaxes, non só á xeración arrebatada, senón tamén á que tomou o relevo para que a música non deixase de soar.

O que se pretende é poñer o foco sobre as vítimas relacionadas coa música tradicional, explicaron onte na presentación a deputada de Memoria, María Ortega; a presidenta, Carmela Silva; e a investigadora Montse Fajardo. Haberá homenaxes a gaiteiros asasinados, coma Constante Moreda –O Gaiteiro de Cabral–, Manuel del Río Mandayo ou José Gómez Avelaira, e a mulleres humilladas, como as irmás cambadesas Pastora e Cándida Cordal obrigadas a tocar a pandeireta e a bailar espidas no verán do 36, para castigar o compromiso do seu irmán Castor, sindicalista asasinado; á muller de Manuel del Río, Pilar Navieira Golán, á súa irmá Maruja del Río Mandayo e á súa nai, Dolores Mandayo Montero, que gardou para sempre a trenza cortada polos falanxistas. A decisión de centralizar a festa en Lalín é na honra dos Dezas de Moneixas, aquela agrupación que acompañaba nos mitins do Partido Galeguista a “outro dos mártires galegos que queremos homenaxear, Xesús Froiz”, sinalou Ortega. Outra razón é que “hoxe segue habendo Dezas de Moneixas”, apuntou. “Para nós é moi importante que sexa unha festa familiar, interxeracional, como a propia transmisión da memoria –subliñou–. E, por iso, teremos actividades durante todo o día”. “É unha idea fantástica, enormemente intelixente, un programa extraordinario”, asegurou a presidenta da Deputación, que salientou o recoñecemento a “xente que tanto tivo que sufrir” e a posta en valor de “todas as agrupacións herdeiras de persoas que foron borradas”. Carmela Silva fixo fincapé tamén na necesidade de “poñer no centro da acción política a recuperación da nosa memoria”, porque “o primeiro que intentou facer a ditadura foi acabar coa cultura e a educación e seguimos facendo foliadas, bailando os nosos bailes e todo aquilo que nos identifica”. O programa do día 2 comezará ás doce da mañá no Campo da Festa de Moneixas, desde onde sairá unha alborada que percorrerá a parroquia en dirección ao souto da foliada, con catro agrupacións da comarca: Os propios Dezas, O Arco de Merza, Varacuncas e Pandereteiras de Botos. Xa na carballeira, farase a primeira homenaxe, conducida por Xurxo Souto, con presencia de familiares dalgúns dos gaiteiros asasinados e de persoas que investigaron a súa historia como Manuel Igrexas, Xerardo Fernández Santomé ou Alberte Pérez. Sobre as 13:30 horas, comezará a sesión vermú coa agrupación de pandereteiras Bouba. “A idea é permanecer todo o día na foliada, polo que haberá polbeiro, venda de churrasco e empanada, rosquilleira, churros... Como nas festas de toda a vida!”, dixo Ortega. Haberá tamén unha mostra de creación de instrumentos e traxes tradicionais; un espazo para crianzas con xogos populares; obradoiros de canto e baile, conducidos por Enrique Viz e Marta Mouriño. Viravolta Títeres porá en escena unha obra de Lorca: A nena que regaba a alfabaca e o príncipe preguntón. Inscrición e autobuses Sobre as sete, farase unha segunda homenaxe a aquelas persoas que recuperaron a tradición e posibilitaron que a semente dos Dezas seguise agromando ata o día de hoxe. Haberá familiares das persoas que integraron a formación orixinal: Darío, Ismael, María e José Benito González López, así como os seus curmáns Manoliño Laureano, Celso e tamén Isaura. E tamén integrantes da que, xa nos anos 40 tomou o relevo: Manolo Troitiño e Alfonso e Mario González Iglesias, fillos de Manoliño. Canda eles estaban Julio García e Manuel Lage, con familiares presentes. O fin de festa chegará da man de Bandaló!, “que nos fará recordar como eran aquelas verbenas tradicionais dos anos 30”. No acto repartirase unha publicación explicativa sobre as vítimas homenaxeadas. Haberá autobuses para o traslado de persoas e grupos desde distintos puntos da provincia. A xente interesada debe anotarse no mail do departamento (memoriahistorica@depo.gal) e os percorridos marcaranse tendo en conta cales son os sitios dos que nos chegan máis solicitudes.