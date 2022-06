Goza do Ulla regresa con forza: 19 rutas de sendeirismo ata outubro. Os vinte concellos bañados polas augas do río Ulla, impulsores deste proxecto pioneiro de turismo de natureza, presentaron onte en Silleda, na feira Turexpo Galicia, o programa deste ano, logo de dous en branco por mor da pandemia. As camiñadas póñense en marcha o 11 de xuño en Dodro e rematarán o 29 de outubro en Santiso.

Os vinte concellos traballan na creación dunha asociación, que podería materializarse nos vindeiros meses. “Temos xa as bases para converternos nun destino fluvial de referencia”, apuntou o alcalde de Vedra, Carlos Martínez Carrillo, quen mesmo aportou o nome de Ribeira do Ulla a modo de exemplo. Na súa opinión, este territorio, máis alá dun programa de rutas de sendeirismo, ten moito que ofrecer: pesca, historia, patrimonio natural, música ou gastronomía. A directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita Urgoiti, felicitou aos concellos pola iniciativa para promocionar de xeito conxunto o turismo de natureza. A programación para 2022 contempla as seguintes rutas en Deza e Tabeirós: Vila de Cruces (Ponte Basebe-Illa Remesquide, de 13 km, o 26 de xuño); Agolada (Canle de Ramil-A contorna do Ulla, 10 km, 13 de agosto); A Estrada (Os sons do Ulla, de 12 km, o 27 de agosto); e Silleda (Illa de Gres-praia fluvial de Cira, de 10 km, o 22 de outubro).