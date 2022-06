Exemplares de matrícula de honra

Dende a primeira edición, a Semana Verde ten como finalidade promocionar o mundo rural. Así que nela non pode faltar unha ampla exposición de exemplares de razas autóctonas que, ademais, participan en concursos morfolóxicos. Estes certamen permiten conservar a singulariedade de cada raza e, así, conservala.

Onte pola mañá tiveron lugar dez destes concursos. No das razas bovinas, participaron 28 exemplares de 10 ganderías en cinco convocatorias. No IX da Raza Cachena a vencedora foi Sofía, de Gandería Tras do Río, secundada por Soralia, de Gonzalo Seoane e Paprika, de Jordi Ánguez. No VIII da Vianesa os tres primeiros postos recaeron, respectivamente, en Vitureira, Vaselina e Deva. Os tres animais son de Gandería Martelo.

No VII de Caldelá, gañou Colosa, de Juan Manuel Lage, mentres que Cebada, de Alejandro Salvatierra quedou segunda, e Cantina, tamén de Juan Manuel Lage, de terceira. No VI de Limiá, a campioa foi Rubia, a subcampioa Larxa e a terceira, Lágrima. As tres pertencen a Jesús Pardal. Por último, no IV da Frieiresa o podio está ocupado por Fábula, Festa e Freba, todas de Gandería Armental.

O 13º Campionato Galego de Galiña de Mos contou con 20 criadores. En lotes venceu un exemplar de Luis Fernández, seguido por outro de Sandra López e un de José Luis Freire.

De forma individual, con 43 animais participantes, en galos o podio recaeu en exemplares de Alejandro Collazo, José Luis Freire e María Carmen Fernández . En galiñas, os tres mellores son animais de Luis Fernández, Alejandro Collazo e Óscar Rodríguez.

Ovella e Cabra Galega

En Ovella Galega e Cabra Gakega celebrouse a segunda edición da competición. En Ovella Galega coronáronse os machos de Ovidio Rojo , Francisco Penabad e Luis Fernández, mentres que en femias a primeira e terceira mellor son de Xoán González, e a segunda, de Luis Fernández. Ao concurso acudiron 23 reproductores. En cabra, dos 11 animais os gañadores en macho e femia son de Ovidio Rojo, dous de Jaime Fernández, que quedaron de segundo en macho e terceiro en femia, un macho de Teresa Fernández que quedou de terceiro e unha femia de Dolores García que quedou de segunda.

No IV de Porco Celta en machos venceron exemplares de César Roo, Sonia Ponte e de Granxas Lousada. En femias as tres mellores pertencen a Saúl Rouco, Fernando Calviño e Magdalena Caride. En recría, o mellor da feira é un animal de Isabel González, outro de Laura Sánchez e o terceiro, de Ramón Vázquez. Acudiron máis de 50 exemplares de 27 ganderíasO Porco Celta celebrará o domingo o seu III Concurso de Manexo, que consiste en dirixir un exempar por un determinado percorrido no menor tempo posible. Pódese tocar pero non golpealo.

¿Qué facer hoxe?

Monográfico de porcino.

A ADS de Gando Porcino de Silleda organiza no clube do expositor un ciclo de charlas relacionadas coa seguridade alimentaria, o plan de xestión ambienal e de loita contra o cambio climático ou o uso de antibióticos.

A partir das 10.00 horas.

Degustación de lacón.

O Concello de Silleda participa no apartado de Festur cunha degustación para promocionar a Festa do Lacón.

Ás 19.00 horas.

Descubrindo o cerco.

A Asociación de Armadores de Cerco de Galicia organiza na sala2 do pavillón 1 esta actividade para escolares, coa que pretende difundir os beneficios do consumo de peixe á ve que da a coñecer os distintos tipos de cerco.

De 10.00 a 14.00 horas.

Cociña de Granada en vivo.

A Deputación de Granada, Sabor Granada, a IXP Espárrago de Huetor Tajar e a DOP Montes de Granada poñen en marcha unha demostración de cociña, a base de espárrago e aceite. Será no stand da Junta de Andalucía, no pavillón 1.

De 12.00 a 12.45 horas.

Galo de Curral.

Na zona de degustacións do pavillón 2 terá lugar unha degustación de Galo de Curral organizada polos concellos de Boqueixón, Vedra e Vila de Cruces.

De 13.00 a 14.00 horas.

Degustación de cócteles.

Arehucas, no seu stand do pavillón 1, ofrece unha cata de cócteles

De 18.00 a 20.00 horas.

Iniciación á pandeireta

No stand Turismo de Galicia, no pavillón 2, os asistentes poderán tomar parte neste obradoiro.

De 11.00 a 11.30 e de 18.30 a 19.00.