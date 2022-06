“Nos sorprende mucho el ruído social que se está generando contra los eólicos”

Este domingo, día 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medioambiente. Con este motivo, la Coordinadora Eólica Así Non reunirá a 180 entidades –las mismas que los parques eólicos instalados actualmente en Galicia– que luchan contra la construcción de aerogeneradores desde diferentes puntos de la comunidad, para una manifestación en Santiago de Compostela. En el momento álgido de las disputas entre asociaciones vecinales y empresas del sector eólico, FARO habla con Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia.

–¿Cómo están viviendo el crecimiento de las energías renovables en España? Sobre todo de la eólica, que desde hace unos años es la energía de este tipo más utilizada en el país.

–Evidentemente, las energías renovables en España están creciendo mucho, en especial la nuestra y la solar. Debido a la crisis energética que provoca una subida de los productos, Europa tiene una apuesta decidida por las renovables, ya que es lo único que le queda. Pero a nivel europeo, España se está quedando atrás, y a nivel estatal, Galicia también. Las regiones que más están creciendo son Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla León, que están más avanzadas que el resto en cuanto a instalaciones eólicas y solares.

–¿Cuál es la situación de Galicia en estos momentos?

–Galicia está absolutamente parada y totalmente colapsada. En cuanto a la producción de energía eólica, fuimos los primeros de España, los cuartos de Europa y los sextos del mundo, pero desde hace tres años el sector está totalmente parado. Nos sorprende mucho el ruído social que se está generando, creo que se debe más a cuestiones políticas que sociales, porque no se construyó nada en los últimos tres años. Yo auguro que, si no hay un pacto social con respecto a la política energética de Galicia, nos veremos sumidos en el absoluto caos.

–Este caos puede que esté, en parte, motivado por cuestiones políticas, pero también existe un importante componente social. Aquí, en Deza y Tabeirós-Montes, muchos vecinos y asociaciones protestan por ciertos aspectos. Por ejemplo, denuncian que los parques eólicos se instalan, cada vez, más cerca de las viviendas porque los montes están saturados.

–Muchas veces se genera ruído con mala intención. Hay gente negacionista que realmente no conoce la realidad del tema. Esto no es un monopolio, como se piensa muchas veces. En la asociación somos cuarenta empresas que llevamos mucho tiempo y también han aparecido otras firmas nuevas. Está claro que habrá alguna que hará las cosas mal. Pero la legislación dice que los parques eólicos tienen que estar a, al menos, 1.000 metros de la vivienda más próxima, cuando antes sólo eran 500 metros. Además, desde la asociación siempre defendemos que, si hay un municipio o unos propietarios que no quieran parques eólicos en su zona, no se haga. Es que es imposible.

–Si tenemos en cuenta el balance entre los beneficios y los problemas que provocan los parques eólicos en el entorno, ¿estamos hablando de un impacto positivo o negativo?

–De los 180 parques eólicos que tenemos funcionando actualmente, ninguno nos está creando problemas con los vecinos. A lo mejor hay alguna excepción, pero la tónica habitual es que no hay ningún conflicto. ¿Por qué? Porque la mayoría se encuentran en montes comunales que no tenían ningún tipo de ingreso antes de su instalación. Los aerogeneradores no suponen un problema para la ganadería, de hecho, en Inglaterra y en los países nórdicos todas las granjas tienen molinos. Los animales conviven perfectamente con los parques eólicos, de hecho es habitual que se refugien a la sombra de los molinos. Cuando hacemos los caminos para llegar a los parques, los propios comuneros nos dicen que los construyamos para que ellos puedan acceder al monte. Normalmente la relación con los vecinos es buena. Por eso me extraña que se genere tanto ruído alrededor de esto, sobre todo teniendo en cuenta que no se está construyendo nada. Yo entiendo que a un propietario le incomode tener un molino al lado de casa, pero si quiere tener electricidad, en algún sitio hay que ponerlo. Además, lo están remunerando generosamente. Un ayuntamiento que acoja un parque eólico debería recibir entre 1 o 1,5 millones de euros, una cifra cuantiosa para un municipio de alrededor de, pongamos, unos 5.000 habitantes.

–¿Cuál es la situación real de los parques eólicos en Galicia, y en concreto, en nuestras comarcas? ¿No hay demasiadas instalaciones ya?

–La verdad es que hay ciertas zonas que actualmente están sobrecargadas, pero esto sucede porque la ley lo permite. Lo que habrá que hacer será regular la legislación. En la asociación esto lo tenemos claro, pero también que no contamos con ninguna planificación. Por ejemplo, en vuestra zona habría que mirar qué molinos se pueden hacer y los que no. Pero hay unas restricciones ambientales terribles, y lo que está claro es que si hay algún problema social o natural en algún lugar, el capital no va a invertir allí. No van a arriesgar y se irán a otro sitio. Pero lo preocupante es que Europa quiere realizar inversiones de 500.000 millones y crear 300.000 puestos de trabajo a través de las energías renovables, para hacerse independiente energéticamente, y nosotros le estamos diciendo que no. Que no queremos.

–¿No cree que Galicia debería gozar de energía eléctrica gratis o más barata, debido al impacto sufrido al producirla?

–Aunque mucha gente lo piensa, no somos exportadores, sino que importamos un 70% de energía. Energéticamente, somos absolutamente dependientes.

–Galicia produce tanta energía eólica e hidráulica que debería sobrar para abastecernos...

–Estamos produciendo mucha energía eléctrica, y si sumáramos nuestra energía eólica con nuestra hidráulica, quizás podríamos cubrir nuestras necesidades. Pero hay que tener en cuenta que también consumimos otros combustibles energéticos y que hay momentos en los que no sopla el viento. En la suma de todo, importamos un 70%. ¿Que podríamos venderla más cara? Sí, pero si tú la cobras más, el que vende la energía nuclear desde Cataluña también lo hará. La única forma de conseguir energía más barata es montando más instalaciones.

–¿Cómo será el aspecto de los montes gallegos en una década?

–Eso no se puede saber, pero será, más o menos, igual que ahora. Ahora los molinos son distintos que antes, son más grandes y más potentes, por lo que se pueden poner seis aerogeneradores, cuando antes se ponían sesenta. Ahora el problema será el impacto visual. A mí, personalmente, me gustan los molinos.