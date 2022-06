Oito grupos actuarán os días 18 e 19 de xuño no VI Noceda Rock

A música máis cañeira volverá á Carballeira de Lamas os días 18 e 19 de xuño. Logo de dous anos sen poder celebrarse, o Noceda Rock regresa cunha proposta doble: Cinco grupos o sábado pola noite e outros tres o domingo, entre a sesión vermú e a tarde. Organizado pola Asociación Cultural Xuventude Bolarqueira, este festival de música galega chega á súa sexta edición “co compromiso coa terra, coa nosa cultura e coa necesidade de manter o rural galego vivo”. A entrada é de balde e haberá zona de acampada, que tamén se poderá utilizar de forma totalmente gratuita.

Unha nova formación lalinense, Desguazed, prenderá o lume musical á noite do sábado, a iso das 21:00 horas, na que será a súa estrea sober un escenario. Este trío de metal formado xurdiu a mediados de 2020 busca “experimentar coa capacidade auditiva da audiencia”, conxuntada con “letras cheas de vivenzas persoais, ou non”.

Ás 21:50 horas subirán ao escenario Alberte, Chispón, Manu e Max, os compoñentes da banda de punk rock Harry May, constituida en 2018 entre Vigo e Donramiro. Logo dun EP homónimo de presentación, agora están rematando o seu primeiro LP, Flying low.

Contra as once da noite está previsto o inicio da actuación de Falperrys, un proxecto tabernario de seis “ánimas perdidas” que louba as baiucas e tascas, os contos dos vellos, a retranca dos viños, a revolución dos furanchos. Toman as bases da música tradicional galega e irlandesa, con aires de rebelión, ritmos ebrios e agradecidos, doados de bailar e de escoitar.

Uns vinte minutos despois da medianoite chegará a quenda do contundente directo de Ruxe Ruxe, todo un referente do rock galego dos últimos vintecinco anos. Nacida na aldea compostelá de Aríns, acumula preto de vinte traballos discográficos, unha colección que convén revisar e reivindicar pola singularidade artística e o valor contracultural, rock do país en estado puro na que se deixan ver o punk e o folk.

O telón do sábado caerá coa actuación de Keltoi!, banda viguesa de street-punk cunha traxectoria tamén de máis de cinco lustros. Formada en 1995, desapareceu a principios do ano 2005, pero no 2010 volveu a xuntarse e desde entón seguen dando concertos por toda a xeografía galega.

A xornada do domingo arrancará cunha sesión vermú, prevista para as 13:30 horas, da man de Nós. Sandra Fondevila, Benxa Otero e Diego Sieiro contan e cantan historias de xente, da terra, de viaxes e soños ou de algo tan triste e actual como a guerra.

Xa pola tarde, ás 17:15 horas, será a sesión de Ce Orquestra Pantasma, un espectáculo para todos os públicos. Desde o verán de 2008, o instrumentista vigués César Freiria recorreu toda a xeografía galega a un ritmo de máis de 150 concertos ao ano co seu proxecto unipersoal e versátil.

Pechará o festival, ás18:30, Atmósfera 0, banda lalinense de indie-rock con catro discos de estudio que este ano cumpre vinte de traxectoria. Hoxe está formada por Diego Sieiro, Mauro Fernández, Lorenzo Pérez e Vito da Silva.

Autobús desde Lalín e venda de camisolas

O Noceda Rock fletará un autobús desde Lalín ata a Carballeira de Lamas para a cita do sábado pola noite, coma en edicións anteriores. O vehículo partirá ás 20:00 horas da estatua de Loriga e regresará ao mesmo punto na madrugada do domingo, unha vez que rematen as actuacións musicais na parroquia. O coste é de 6 euros, ida e volta. Xuventude Bolarqueira tamén puxo á venda a camisola desta edición. Pode adquirirse a través dos membros da organización, na Panadería Casa Vales (Noceda), na Taberna Segrel (Lalín) ou no stand que habilitarán o propio día do festival. Ten un prezo de 10 euros, que se destinarán á financiación do propio evento, xunto coa recadación da barra.