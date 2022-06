El Concello de Lalín invita al alumnado de sus colegios a visitar los principales puntos de interés repartidos por el término municipal. La edil de Turismo, Begoña Blanco, presentó los detalles del proyecto Coñece o teu Concello; una iniciativa turístico-educativa financiada por la administración local “elaborada teniendo en cuenta las prioridades de los centros educativos”. Fueron los colegios los que fijaron las fechas en las que llevar a cabo las actividades, adaptando el calendario en función de sus preferencias.

Se trata de la segunda edición de este programa debido a la buena acogida que tuvo el año pasado y a los resultados satisfactorios obtenidos en lo relativo a la valoración y conocimiento de los recursos turísticos por los pequeños. Recuerda que el programa nació en una situación de pandemia en la que se vio la oportunidad de conocimiento interno y fomento de las visitas, “toda vez que los niños de hoy serán los turistas del futuro que han valorar nuestros recursos”. “Con esta iniciativa queremos destacar la importancia del turismo educativo, el dedicado a la cautivada en edad escolar y a la importancia del contacto con la naturaleza, en el que descubren el medio en el que viven, nuestro territorio, explorando la oferta turística para adquirir nuevos conocimientos culturales, artísticos y gastronómicos, a través de actividades tanto en el entorno urbano cómo en la naturaleza, en este caso, en el ámbito municipal”, indica.

Y resalta que este tipo de propuesta contempla visitas muy interesantes dentro de las fronteras municipales y tiene un doble carácter, tanto lúdico cómo formativo para que los más nuevos disfruten aprendiendo y conociendo. Se realizará un programa de nueve excursiones hasta final de mes en horario de mañana, adaptándose a los horarios de los centros educativos. Las excursiones abarcan autobús de ida y vuelta en caso de ser necesario y monitores para guiar las actividades, en las que podrá tomar parte un máximo de 50 participantes, acompañados por su profesorado. Los estudiantes recibirán, en cada viaje, un dossier elaborado por el departamento municipal de Turismo con el que podrán trabajar durante las visitas.

La relación de puntos de interés que serán visitados por los pequeños abarca cinco objetivos principales: Consistorio.-Castrodeza y el Museo Municipal Ramón Aller, Pazo de Liñares-Museo Galego da Marioneta e do Xoguete, Museo Casa do Patrón-Área Recreativa de Mouriscade, Fraga de Catasós-Xogos Medioambientais y Carballeira do Rodo-Contacontos-Xogos Tradicionais.

“Con Coñece o teu Concello promovemos el conocimiento y valoración de los recursos turísticos municipales; ofertamos actividades lúdicas relacionadas con el turismo educativo en nuestro ayuntamiento, al tiempo que fomentamos la concienciación medioambiental, ecológica y el turismo sostenible e implicamos a los padres y madres en la educación turística”, comenta Blanco.

Calendario de excursiones

Los desplazamientos arrancan hoy con el alumnado de 4º A del CEIP Xesús Golmar (Casa do Patrón), lugar en el que recalarán mañana día 3 sus compañeros de 4ºB. Los pequeños de la Escola de Educación Infantil (EEI) de Donramiro irán el día 7 a este mismo complejo museístico. La Fraga de Catasós será el destino del viaje, el día 8, del alumnado de 4º, 5º, 6º de Infantil y 1º de Primaria del Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe. El día 10 los estudiantes de los mismos niveles del Scientia School irán a la Carballeira do Rodo. El 13 le tocará el turno a los alumnos de Infantil del CEIP Xoaquín Loriga de Prado, que se acercarán al Pazo de Liñares y, al día siguiente, niños de 1º y 2º de Infantil del CEIP Varela Buxán de Cercio reconocerán la Fraga de Catasós. Este mismo entorno natural será el destino de la excursión en la que tomarán parte los alumnos de 3º curso del CEIP Manuel Rivero. Los de 4º de este mismo colegio irán el día 20 al museo Casa do Patrón.

Promoción externa

Begoña Blanco también anuncia que “en los próximos días también comenzaremos con las visitas y promoción turística de nuestro ayuntamiento en diversos municipios (Cangas, Moaña, Bueu, Nigrán y Marín), además de estar presentes con un stand del Cocido en Turexpo Galicia, en el marco de la Semana Verde.