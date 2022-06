Los concellos de Lalín, Silleda y Forcarei pierden la conexión de bus con Madrid

El nuevo mapa de transporte interautonómico por autobús en Galicia, presentado el pasado jueves por el Ministerio de Transportes del Gobierno central, dejará sin paradas a un total de 23 concellos, afectando a un total de 136.000 gallegos que para poder optar a este método de viaje, tendrán que acercarse ahora a las áreas urbanas del territorio autonómico. Dentro de los municipios que pierden este servicio hay tres de Deza y Tabeirós-Montes. Concretamente, Lalín, Silleda y Forcarei quedarán sin parada de transporte público estatal por carretera a partir del 2024.

El motivo que alega el Ministerio para estos cambios es la falta de viabilidad de mantener las líneas que pasan por estos 23 concellos, dado el bajo número de viajeros que las utilizan. No obstante, las administraciones locales, que todavía no conocen más del asunto que lo publicado ayer en diversos medios de comunicación, ya han mostrado su rechazo.

El alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, confiesa que la información lo pilló por sorpresa, y que se encontraban en total desconocimiento de este cambio hasta ayer, “aún no hemos recibido ningún comunicado oficial, pero si esto finalmente se lleva a cabo, sería un ataque al interior gallego. Ya no tenemos acceso a líneas de transporte ferroviario, y ahora pretenden quitar también las pocas líneas de autobús que hay. Entiendo que la mayoría de nosotros, si desea viajar a Madrid, por ejemplo, lo hace en avión o AVE. Pero hay mucha gente que no tiene facilidades para desplazarse a ciudades como Santiago o Ourense para usar estas alternativas. Por ello, este servicio cercano es de tanta importancia. Si se suprimen las paradas, no tendrá rentabilidad, porque nadie va a trasladarse a ciudades con AVE o aeropuertos, y coger un autobús”.

El servicio estatal paraba en Silleda delante del Bar Toxa, pero el Concello desconoce la empresa a cargo del servicio.

En la misma situación se encuentra el gobierno lalinense. Así lo comunicaba el concelleiro de Mobilidade, Pablo Areán, que procedía “solicitaremos información al Ministerio, porque con la reestructuración de paradas que tiene previsto acometer, nos tememos que los habitantes de Lalín saldrán perjudicados. El edil continuó explicando que “en cuanto dispongamos de información exacta plantearemos una moción pidiendo al Ministerio que no suprima la parada de Lalín”, si bien, al igual que Cuíña, Areán tampoco conoce más de esto que lo publicado ayer en prensa.

Por otra parte, al Concello de Forcarei respondía a estos cambios exponiendo que lo que verdaderamente preocupa a sus habitantes son los recortes en el transporte de cercanías ejecutados por la Xunta en los últimos años, que son, según la alcaldía, las líneas más frecuentadas y necesarias, mientras que largo recorrido tienen un uso residual en la zona.

Además del efecto que la supresión de estas paradas tiene en los viajes largos, fuera de la comunidad, la nueva Ley de Movilidad también atañe a los itinerarios intracomunitarios, pues según esta, las empresas de transporte que realicen la ruta no estarán autorizados a llevar viajeros para movilidad interna. Si bien no está claro cómo afectará esto al caso particular de Forcarei, Silleda y Lalín, que ya cuentan con líneas específicas con algunas de las principales ciudades.