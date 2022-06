El PP de Vila de Cruces atribuye al “nerviosismo” del teniente de alcalde Julio López sus manifestaciones públicas en las que aludía a una supuesta división del grupo de Jesús Otero Varela. “La mejor prueba de que es mentira es que nuestro grupo está haciendo una oposición firme y fuerte en defensa de nuestro municipio, por lo tanto de nuestros vecinos”, dice. Y, en esta senda, añaden los populares que el equipo municipal “además de destapar todas las continuas irregularidades que se están cometiendo por parte del equipo de desgobierno, hemos presentado a lo largo de estos tres años un sin fin de propuestas”.

Destaca, entre las principales, la demanda para el inicio de obras del Polígono Agroforestal de Aguillós, el cementerio público de Añobre, el servicio integral de saneamiento de las parroquias de Camanzo, Gres y Añobre, la traída del agua de Brandomés, la dotación de Red 5G a todas las aldeas del municipio (servicio pagado por la Xunta y para el que el ejecutivo perdió la subvención destinada a este por ni siquiera presentar una propuesta), la construcción de un centro de día en Vila de Cruces o un centro deportivo con centro de alto rendimiento para el club Keltoi. También menciona el abandono total de las islas de Gres, Remesquide, o Abeseiro de Toiriz, A Carixa o el poblado minero de Fontao y el desmantelamiento del servicio de biblioteca municipal.

“Si bien es cierto que a este pleno no hemos podido asistir todos los miembros de nuestro grupo, no es menos cierto que fue cambiado de día por el alcalde sin consensuar con el resto de grupos, lo que ha provocado, estas ausencias, dado que la gente tiene trabajar”. No obstante recuerda que la moción del PP para llevar la fibra óptica al poblado de Fontao pudo ser defendida en esta última sesión, saliendo, por cierto, aprobada.