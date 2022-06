El bajo número de alumnado en algunos ciclos repercute en la falta de personal cualificado

La falta de mano de obra en algunos sectores ya era noticia en este medio hace unos días. Una de las principales quejas de los empresarios era que no había suficiente personal cualificado para hacer frente a la demanda. Parece oportuno entonces echar la vista a la cantera, o lo que es lo mismo, los centros de las comarcas que ofrecen formación profesional en estos campos. Vale la pena evaluar cuántos jóvenes aprenden a día de hoy estos oficios, e intuir así el futuro de estos gremios en el mercado laboral.

En la zona de Tabeirós-Montes, el único IES que ofrece currículum de ciclos es el Antón Losada Diéguez. Aquí, el director José Luis Puente, explica que la demanda por parte del alumnado es bastante dispar dependiendo del sector. Cuenta que los que más éxito tienen son los relacionados con labores administrativas e informáticas, mientras que los menos favoritos son los relacionados con tareas manuales: madera y mecánica.

Puente afirma que en algunas ocasiones, tuvieron dificultades para llegar al mínimo de alumnos matriculados necesario para poder ofertar el curso, mientras que las plazas de informática y administrativo siempre se llenan. El docente añade que “es llamativo, dada que la demanda de mano de obra para esos empleos es mucho mayor. Cualquier alumno de estos ciclos que tenga ganas de trabajar no tendrá dificultades para hacerse con un puesto, y bien pagado. Estamos hablando de que un joven que finalice los estudios con 20 años, por ejemplo, saldrá con un contrato indefinido y un sueldo que podría rondar incluso los 1.700 euros”.

Como profesional que lleva varios años trabajando en el campo educativo, el director del Losada Diéguez trata de buscar una explicación a esta tendencia, e intuye que se puede deber a que “muchos no quieren realizar trabajos que requieran esfuerzo físico, o desplazarse. Pero en los tiempos que corren estas profesiones ya no son tan duras como antes, están muy mecanizadas. Aunque en madera, si trabajas como instalador, lo más probable es que sí tengas que viajar asiduamente”.

A su centro llegan frecuentemente empresas en busca de personal para prácticas o bolsas de trabajo, pero confiesa que “la demanda es mucho mayor que el número de alumnos matriculados”.

Por otra parte, en Deza, el IES Laxeiro de Lalín hace una lectura diferente. Entre su oferta se encuentran tanto ciclos superiores como medios de administrativo, mecánica y electrónica, aparte del ciclo superior de Actividades Físicas y Deportivas, pero el director del centro, Xosé Manuel López, asegura que la demanda por parte del alumnado es relativamente equilibrada, si bien concede que los de administrativo y deporte son los que más interés suscitan. Asimismo, garantiza que la salida profesional es buena para todos los itinerarios, gracias también a los convenios con varias empresas para que sus alumnos realicen prácticas en ellas, una lista que cuentan se vea incrementada este año.

Estos son los dos centros de Deza y Tabeirós que ofrecen formación en oficios más mecánicos, mientras que otros IES de la zona se limitan al sector servicios.

Las opciones que los jóvenes prefieren Mientras que resulta complicado captar alumnado para alguno de los ciclos, concretamente los más manuales, otros disfrutan de un alto interés por parte de los jóvenes de las comarcas y contorna. En el caso del IES Laxeiro, su ciclo superior de Actividades Físicas y Deportivas goza de bastante éxito, llenando las 30 plazas disponibles. Del mismo modo, los itinerarios de informática y desarrollo de aplicaciones web impartidos en el IES Aller Ulloa de la capital dezana tampoco tienen problema para llenar sus aulas. Por otra parte, el IES Marco Camballón de Vila de Cruces oferta un ciclo de atención a personas dependientes con bastante demanda, según explica el director José Manuel Iglesias, al igual que su otro itinerario, de soldadura, que de 17 plazas ofertadas este año llenó 15. Asimismo, el IES Pintor Colmeiro de Silleda cuenta con tres rangos, la formación básica, el ciclo medio, y el superior, si bien en el total, los cursos impartidos se centran en el sector servicios, concretamente, el sector de comercio y marketing, y de turismo. Como era de esperar, estos itinerarios cuentan con una buena acogida entre el estudiantado, de hecho, el de Guía no medio natural e no tempo libre tiene lista de espera.

David Campos, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Deza, comparte la lectura estandariza de varios sectores respecto a la falta de mano de obra. El responsable cuenta que en su propio gremio, el cárnico, es muy difícil encontrar personal cualificado, “llevo varios meses en busca de gente para este sector y todavía no he encontrado nada”. Desde la asociación las impresiones son las mismas: falta gente para oficios relacionados con la ganadería, la hostelería, y la construcción. De hecho, este colectivo cuenta con bolsas de trabajo para todos los campos, archivando los currículums que les llegan en base a perfiles, para que luego las empresas puedan escoger el tipo de empleado que están buscando. El problema es que ahora apenas hay donde escoger. Campos reitera que “hay dificultades para encontrar mano de obra formada y con experiencia en todos los sectores, pero sobre todo en aquellos de tareas más físicas, si bien a día de hoy, aquellos jóvenes que decidan aprender alguno de estos oficios tendrán prácticamente asegurado un buen puesto de trabajo, y dada la falta de competencia por la escasez de opciones, en general bien pagado.

La empresaria estradense Manuela García, de Muebles García Lorenzo, habla desde este sector, en el que la falta de personal “ya se hace notar desde un tiempo a esta parte, pero es más acuciada en el presente”. García asegura que “los mayores que sabían el oficio se fueron jubilando, pero no entraron jóvenes para el sitio”. Su empresa solía ser de las que buscaba jóvenes en prácticas de entre la cantera del IES Antón Losada Diéguez, pero un los últimos años han dejado de hacerlo, porque “había muy pocos estudiantes, y los que había ya estaban comprometidos con otras entidades del gremio”. En su opinión, el futuro cercano no se presenta optimista, y augura que las dificultades para emplear personal cualificado sean cada vez mayores. Esto lo achaca en parte a la falta de alternativas para los jóvenes que sí quieren trabajar, pero no estudiar un ciclo medio o superior, “antes había los aprendices, jóvenes que a lo mejor ni siquiera habían finalizado los estudios pero ya empezaban a conocer un oficio de manera práctica, esa opción ya no existe”. Por otra parte, el sueldo base para un oficial de primer grado en el gremio del mueble es de 1.750 euros brutos, doce pagas prorrateadas.