La VIII Feria de Fiestas de Interés Turístico (Festur 2022) se celebra desde mañana hasta el domingo conjuntamente con el salón de turismo Turexpo Galicia y de forma paralela a la 44ª Abanca Semana Verde de Galicia. Cuenta con el apoyo de la Axencia Turismo de Galicia y reunirá 44 celebraciones de las cuatro provincias gallegas.

Estas fiestas de interés turístico presentes en la feria, con reconocimiento de carácter internacional, nacional o de Galicia, se celebran en 34 concellos, que participan en el área expositiva de forma individual o a través de agrupaciones. Algunas de ellas llevan a cabo distintas actividades durante el certamen, como degustaciones y exhibiciones, en función de su carácter.

Están presentes, con vistoso material en sus stands A Rapa das Bestas y la Festa do Salmón de A Estrada; Festa de Xesús Nazareno-Festa das Mortallas, de A Pobra do Caramiñal; Festa do Queixo, de Arzúa; Romería de San Ramón de Bealo, de Boiro; Festa da Filloa de Lestedo y Entroido dos Xenerais do Ulla, de Boqueixón; Feira do Bonito de Burela; Romaría Vikinga de Catoira; Filandón de Músicas de Folgoso do Courel; Feira do Cocido, de Lalín; O Naufraxio, de Laxe; Festa do Melindre e da Repostería Tradicional, de Melide; As San Lucas, Semana Santa y Mercado Medieval, de Mondoñedo; Xuntanza Internacional de Gaiteros, de Monterrei; Feira de Santos de Monterroso; Festival Internacional Mundo Celta de Ortigueira; Festa do Pemento de Herbón y Festa da Pascua, de Padrón; Corpus Christi, de Ponteareas; Festa do Percebe do Roncudo, de Ponteceso; Mostra do Aceite de Quiroga; Romaría da Saínza de Rairiz de Veiga; Virxe de Guadalupe, de Rianxo; Festa da Dorna, de Ribeira; Xenerais da Ulla, de Silleda y de Vedra; Festa da Pescada do Pincho de Celeiro y Semana Santa de Viveiro; Festa do Pemento de A Arnoia; Festa da Istoria y Feira de Exaltación do Viño da Zona do Ribeiro, de Ribadavia; Festa do Polbo de O Carballiño; y Entroido de Vilariño de Conso.

También se promocionan las fiestas del Pan de Cea, de San Cristovo de Cea; Galo de Curral, de Vila de Cruces; Carneiro ao Espeto de Moraña; Festa do Lacón con Grelos, de Cuntis; y Festa da Empanada de Bandeira y de la Tortilla de Laro, de Silleda, realizando todas ellas degustaciones en distintos momentos de la feria. Además, está presente la Mostra do Encaixe de Palillos, de Camariñas, que realiza demostraciones.

Además, Festur acogerá degustaciones de otras celebraciones pertenecientes a concellos participantes, como las fiestas de la Paella de Cortegada, el Lacón de Silleda, los Callos Anxemil-Martixe y las Rosquillas de Abades, todas en Trasdeza. El Concello de Vilariño de Conso realizará degustaciones de productos de repostería y el de Monterroso presentará los juegos de mesa Ultreia.

Promoción de los productos del agro y del mar

Un total de 34 firmas del ámbito agroalimentario de Galicia y otras siete del mar tendrán presencia en Salimat bajo el paraguas de la Xunta. Las primeras lo harán a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, que les ofrece condiciones muy ventajosas para contar con un espacio modular de 6 m2 en el que exponer sus productos. Quesos, helados, vinos, conservas o repostería son algunos de los subsectores representados, la mayoría acogidos a un indicativo de calidad. Estas referencias se maridarán en degustaciones para los profesionales y para el público general. La Consellería do Mar participa con un puesto de 160 m2 que incluye un aula de catas y degustaciones, con más de una docena a base de conservas, productos certificados con la marca pescadeRías, merluza del pincho de Burela, mejillón, trucha o rodaballo, entre otros.

Carne de conejo

Por otro lado, la interprofesional cunícola Intercun mostrará su sistema productivo en la Semana Verde y realizará un showcooking continuo para que los visitantes puedan degustar los nuevos cortes de carne de conejo.