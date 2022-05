Hoy-Vas, a singular Ascensión de Piloño

Con grande concorrencia de devotos celebrou o pasado domingo 29 de maio, a parroquia de Piloño a súa tradicional romaría da Ascensión da Nosa Señora de Hoy - Vas, que ten capela propia e fonte milagreira, nun illado recanto nestas terras do municipio de Vila de Cruces.

Houbo misa solemne concelebrada polo bispo auxiliar de Santiago, Francisco José Prieto, axudado polo párroco Javier Brey Lamas e outros catro sacerdotes, solemne procesión o redor da capela coa participación do grupo de gaitas Vai Nela de Salgueiros, que tamén puxo a música na sesión vermú. Xa no propio día da Ascensión o 26 deste mes de maio, houbera misas e comezara a novena e para o vindeiro domingo 5 de xuño, está previsto o remate desta orixinal celebración mariana, con misas e procesións.

Nesta xornada dominical, os ofrecidos tamén deixaron esmolas en billetes que penduraban do manto da Virxe, prenderon cirios ou mercaron estampas e exvotos de cera no posto que tiñan os da Asociación Cultural de Hoy-Vas de Piloño, para pedir a Virxe a curación das doenzas e enfermidades de xeito especial as da gorxa, que aquí poden ter remedio segundo crenza popular, pasando tamén baixo as andas da imaxe da Virxe na porta principal da capela ou dentro, por debaixo da peaña na que se coloca a imaxe ao tempo que se lle pasa o pano ou algún obxecto para que quede bendicido. En tempos as esmolas eran tamén en especie, carnes e froitos que eran poxados polos presentes e axudaban a pagar o culto e a festa; bebíase ou lavábanse as feridas na fonte milagreira que a aínda non hai moito foi ampliada; antes da pandemia do covid-19 era costume bicar a reliquia que aquí se venera, consistente nun anaco do sepulcro da Virxe e tamén dar voltas de xeonllos o redor do Santuario. Daquela, despois do de cumprir soa parte relixiosa, comezaba a música e o xantar campestre nas carballeiras que rodeaban a capela- santuario. Agora xa poucos quedan a sesión vermú e logo de mercar unhas rosquillas e escoitar algunha das pezas que entoan os gaiteiros mentres o fogueteiro de Abades cumpre co seu cometido, os mais marchan para algún dos moitos e bos restaurantes da contorna.

Segundo a tradición popular a Nai de Deus, ten esta singular advocación de Hoy-Vas, de cando lle foi anunciada por Deus a súa ansiada ascensión ao Ceo, ratificada coas verbas casteláns de “Hoy-vas a subir al Cielo”, segundo contan a lenda e a tradición popular.

O edificio da capela-santuario é unha sinxela nave de boas dimensións, que polo que se ve no lintel da porta principal foi construído no ano 1696 e ampliado no 1798, segundo outra inscrición que se le nunha das paredes laterais. Non ten espadana polo que a única campa colga dun tínglado de fundición. É de sinxela cachotería, e interiormente só o arco triunfal é de cantería, cun retablo barroco con imaxes recentes, logo de que as mais antigas foran roubadas polos amigos do alleo, aproveitando o illamento deste templo e o feito de que permaneza aberta tódolos días do ano, por propio desexo da Virxe que segundo a tradición oral “non quere as portas pechadas”.

Baixo este templo decorre un manancial que fornece de auga a fonte estanco que se atopa abaixo da capela, a que os devotos atribúen propiedades milagreiras, o que fai pensar nunha antíga advocación anterior a da actual Virxe de Hoy-Vas, que semella relativamente nova, poida que ao San Ramón Nonnato que aquí ten imaxe e moita devoción nas parroquias parroquias das ribeiras do Ulla, aínda que os mais vellos do lugar lémbrana dende sempre e a que no ano 1946, o arcebispo de Santiago, de quen depende esta e outras parroquias das Cruces, concedeu 200 días de indulxencia aos devotos que rezaran tres veces a Ave María e unha Salve diante da imaxe ou dunha estampa desta Virxe de Hoy-Vas.

Ademais desta capela da Nosa Señora de Hoy Vas, na que se celebra misa os primeiros domingos de mes de todo o ano, na parroquia hai outras dúas capelas : a das Angustias en Cerdeiriñas e a da Santa Cruz en Arbián, que disque veu do próximo monte e castro de Alcobre, e a aínda hai outra capela privada no pazo de Raíndo.