La Escudería Estradense sortea una participación en la Subida A Estrada

El Restaurante Samaná acogió el sábado la III Gala da Escudería Estradense, que la entidad celebró después de tres años sin hacerlo por culpa de la pandemia. Durante la velada, que reunió a unas 115 personas, se sortearon numerosos regalos aportados por diferentes comercios de la zona que decidieron poner su granito de arena en la fiesta de la entidad local. El premio más deseado por los presentes y también el más llamativo, fue el poder competir en la XXVI Subida A Estrada, representando a la Escudería Estradense al volante de un Car Cross Kincar. El afortunado fue Iago Fernández, que vivirá un fin de semana para el recuerdo durante los días 6 y 7 de agosto.

Según David Gil, presidente del club de A Estrada, la decisión de organizar la gala se tomó, además de “por juntarse y pasar un buen rato”, para decidir quién sería el piloto del Car Cross Kincar en la Subida. El dirigente explicó que ya habían sorteado el premio por medio de rifas para el Día del Padre, pero al no recibir ninguna llamada del propietario del boleto ganador, optaron por realizar un sorteo presencial el sábado. En un primer momento, la intención era celebrar la velada el fin de semana anterior, pero por varios motivos decidieron realizarla el pasado sábado. La tercera edición del evento, que no se realizaba desde diciembre de 2018, reunió a muchas personas, la mayoría ligadas a la Escudería Estradense pero muchas otras que, a pesar de no tener demasiada relación con la entidad, acudieron a la cena y disfrutaron de un buen rato visionando la final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid.

El presidente, David Gil, quiso felicitar a Iago Fernández por su afortunado regalo, y aseguró “no conocer” al futuro piloto del Car Cross en la Subida, aunque sí sabe que “tiene cierta experiencia” como copiloto. Fernández competirá al lado de más pilotos de la Escudería Estradense, que suele estar representada por todos sus integrantes durante la cita más importante que tienen en territorio local. El club de A Estrada espera con muchas ganas esta 26ª edición de la tradicional carrera estradense, en lo que será, al igual que todos los años, el evento más importante de su calendario. La Escudería Estradense se encuentra aún recuperando su actividad, después de dos años en los que “la cosa estuvo muy parada” en el mundo del motor.. Además de su participación como firma anfitriona en la Subida A Estrada y de su participación hace un par de meses en Rallymix da Sidra, el club local echará una mano en la organización de la Subida a Pontenova.