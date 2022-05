El rey del corral triunfa en Vila de Cruces

La gastronomía se convirtió ayer en protagonista de la jornada, con la celebración de la 28ª edición de la Festa Gastronómica do Galo de Curral en Vila de Cruces.

Con esta ave como producto estrella, que ya se venía demandando a lo largo de las pasadas semanas tanto por parte de particulares como para restaurantes, fueron muchos los que este domingo no quisieron perderse la degustación del plato, además de disfrutar del variopinto programa de actividades puesto en marcha por el Concello. De hecho, el edil de Festexos, Julio López, asegura que “fue un auténtico éxito. Hubo años con mucha gente, pero este es, que yo recuerde, el mejor hasta la fecha”. El responsable político confesó no ser capaz de llegar a una cifra exacta, pero sitúa que sólo por la mañana y a mediodía, el número de visitantes oscilaba entre los 1.000 y los 2.000, generando movimiento no sólo en la Praza Juan Carlos I, donde se encontraba la carpa, sino también en las calles adyacentes.

Esta era la primera edición que se celebraba post pandemia, con la relajación de las medidas de seguridad anti-COVID, sin mascarilla ni distancia de seguridad, y a los asistentes se les notaba las ganas de recuperar estos eventos, típicos de la cultura y el ocio gallegos. Así lo considera también López, que compartía “la gente tenía muchas ganas de fiesta”.

Por otra parte, si bien el primer evento de la agenda para la Festa do Galo era el sábado a las 19.30 horas con el espectáculo Gallaecia, no fue hasta ayer a las 10.30 horas, con el pasacalles, que arrancó verdaderamente el programa. Este acogió las actuaciones de Lucía Veiga, Broken Peach y Azúcar Moreno por la mañana, además de la lectura del pregón por Marcial Mouzo, un discurso que Julio López tachó de “muy correcto, reivindicando la vida en el entorno rural, que por desgracia está desapareciendo”.

Del mismo modo, el edil del gobierno local quiso reconocer la actuación de las hermanas Encarna y Toñi Salazar, que “contagiaron su enorme energía a todos los presentes” y “consiguieron conectar con todos los públicos”.

La música y la comida fueron importantes, por supuesto, pero en la jornada de este domingo Vila de Cruces también hizo sitio a la emoción, que llegó de la mano de un acto conmemorativo en honor al artista local Paco Lareo, responsable del diseño del tradicional gallo que es icónico símbolo de la fiesta, y de cuyo fallecimiento se cumple una década en octubre de este año. Así, el Concello hizo entrega a la hermana de este, Carmen Lareo, de un cuadro con una representación del artista y su creación, obsequio que la familiar recogió conmovida. También el portugués Carlos Cordeiro, habitual de estas fiestas, fue agasajado con un detalle.

En relación a esto, desde el gobierno local auguran más eventos de este tipo para conmemorar la figura de esta personalidad cruceña, dado la importancia de la efeméride, según comentó Julio López.

Finalmente, por la tarde algunos de los asistentes recogieron pronto, para prepararse de cara la semana, mientras que un público más mayor se quedó para deleitarse y bailar al son del Festival de Bandas de Galicia, que daba el pistoletazo de salida a las 17.30 horas, para poner el broche final a una edición de oro.