Noite de esmorga nos pendellos

Moitos dos hábitos sociais mudan cos tempos e o fenómeno do botellón, sen ser moi recente, si que converteu nunha das actividades de lecer das fins de semana entre os máis novos. O consumo de alcol en espazos máis ou menos escondidos logo dun paseo coas mans cheas de botellas é moi habitual, como tamén o é que os restos desas xornadas de troula remate ciscado polo chan. Na bisbarra dezá hai exemplos, e non precisamente poucos. En Lalín o Paseo do Pontiñas ou o Castro de Toiriz, en Silleda, son entornos naturais nos que ás veces os restos de botellas forman parte da paisaxe habitual.

Nesta ocasión foi o recinto medieval dos pendellos de Agolada o escenario da, para algúns veciños, da barbarie que representa a absoluta falta de consideración polo patrimonio histórico. Agoladeses como Manuel Busto ou Xosé Ramón Blanco hacíanse eco onte nas redes sociais de como amenceron onte algúns destes recinntos. Botellas, latas ou bolsas de plástico tiradas polo chan amosaban unha escea pouco edificante e por iso se instaba al Concello a tomar medidas con máis vixianza para evitar que estes episodios volveran a reeditarse. As imaxes eran propias das actuais noites de esmorga que, con este mesmo título, describira Blanco Amor na súa novela tremendista na que os seus tres protagonistas non remataban felizmente aquela xornada.