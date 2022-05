Lalín iza su bandera arcoíris más heterogénea

Las calles más céntricas de la capital dezana se vistieron con los siete colores del arcoíris durante la segunda y última jornada del Orgullo de Lalín. Bajo un sol de justicia la Praza da Igrexa, el Parque de Loriga y la Zona dos Viños congregaron las actividades previstas para un sábado donde el fomento de la diversidad sexual fue su denominador común. La escritora lucense María Reimóndez fue la encargada de leer un pregón que como no podía ser de otra forma reivindicó la heterogeneidad partiendo de la variada oferta natural de Lalín y el resto de la comarca dezana.

Reimóndez inició su parlamento indicando que “es para mi un honor poder dirigirme hoy a vosotros en este lugar lleno de monumentos humanos y, sobre todo, naturales. Pienso en la Fraga do Rodo, el Souto de García Sánchez, la Carballeira de Quiroga y, cómo no, en Catasós, un lugar de resistencia contra las agresiones de un sistema que busca llenar nuestra tierra de cables, eólicos y eucaliptales”. La escritora añadió que “nos encontramos pues en el corazón de una tierra donde aún predomina la diversidad natural que curiosamente es producto del afecto de unos humanos contra la codicia de otros”. La pregonera también explicó que “debemos pensar en los árboles ante todo. Los árboles, los seres vivos más sabios que siempre andan por la vida. Cuando se unen, de género diverso, crean ecosistemas más ricos y donde todo tiene cabida. Así veo yo también nuestras comunidades y movimientos”. Y, entre otros colectivos, aludió a “las lesbianas, hombres sin pene que llevan creando para nosotras un espacio de pensamiento lejos del patriarcado egocéntrico que pone lo masculino en el centro, también en nuestros movimientos. Ellas son las que nos recuerdan que las mujeres podemos ser muchas individualmente pero no dejamos de ser un sujeto político subalternizado”. Reimóndez estuvo acompañada por miembros de la corporación municipal con el alcalde José Crespo al frente.

La jornada transcurrió en medio de un ambiente festivo con numerosas actividades para todos los públicos, con una palestra informativa abierta y Tranzine #3 Juntis en el Casino de Lalín, donde también se proyectó el documental “Persoas S. A.” con Carmen Granxeiro y Cristina Palacios. A partir de las 12.00 horas, Bravatukas recorrieron las calles con su sonido de tambores y Catuxa Slom amenizó un concurrido vermú a partir de las 13.30 horas.

Muy cerca de allí, en el Parque de Loriga, a partir de las 15.00 horas se celebró un Picnic Orgulloso, al que siguió el espectáculo infantil “Diferentes Diferenzas” y en la Zona dos Viños Saya ejerció de pinchadiscos. Al cierre de esta edición estaba previsto el broche de oro final a la edición de 2022 del Orgullo de Lalín, en torno a las 23.00 horas en la Praza da Igrexa con las actuaciones de Silvia Penide Cuarteto, Ángel Pardal y DJ Enfant Bello, que volvió a ser el maestro de ceremonias del evento que tuvo lugar en la capital dezana.